رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الالكترونية

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بالبحث عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الشريف، وقد أعلنت مشيخة الأزهر أنه تم الانتهاء بالفعل من تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية، إلا أنه ما زالت الدرجات تحت المراجعة والتدقيق من قبل المسؤولين عن النتيجة، حيث أنه يتم إعادة تصحيح الأوراق للتأكد من صحة الدرجات وإعادة رصدها، مما سوف يؤخر ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022، التي سوف تظهر فور الانتهاء من المراجعة ثم اعتمادها من قبل شيخ الأزهر أحمد الطيب أو من يقوم بالنيابة عنه، ومن المتوقع ان تظهر النتيجة رسميا نهاية الشهر الجاري.

نتيجة الثانوية الازهرية 2022

بدأت عمليات التصحيح منذ يوم السبت الماضي ويجري حاليا مرحلة المراجعة والتدقيق، مما يضمن خروج النتيجة بأفضل صورة، وعن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، فقد وضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، أن موعد اعلان النتيجة وظهورها رسميا للطلاب سيتمّ تحديده بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة، ومن ثم يأتي بعدها مرحلة الاعتماد من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبعدها يتم الإعلان عن النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وبعدها بأيام قليلة تظهر في المعاهد الأزهرية في جميع انحاء الجمهورية.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وعن موعد اعلان النتيجة رسميا للطلاب فقد كشفت مصادر رسمية كشفت مصادر مطلعة أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر، من المتوقع ان تعلن برقم الجلوس رسميا بنهاية شهر يوليو 2022 الجاري، مؤكدا انه سوف يتم طرح النتيجة الكترونيا ليتمكن الطلاب بكل سهولة من الحصول علي النتيجة بكل سهولة، ويترقب ظهور نتيجة الثانوية الازهرية ما يقرب من 139000 طالب وطالبة والذين ادوا امتحانات الثانوية الازهرية لهذا العام، حيث بلغ عدد طلاب (القسم الأدبي 91393 طالبا، القسم العلمي 46648، شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبا، معاهد البعوث الإسلامية 539 طالبا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022

وعن خطوات الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس، يكون ذلك عن طريق اتباع الخطوات الاتية :

1- الدخول الي موقع بوابة الأزهر الشريف من خلال الرابط.

2- ثم بعد ذلك الضغط على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

3- بعد ذلك اختار نتائج الامتحانات.

4- إدخال رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

5- وأخيرا اضغط فوق ذر استعلام وانتظر قليلا ستظهر امامك نتيجة الثانوية الازهرية 2022 فور اعتمادها رسميا في الأيام المقبلة.