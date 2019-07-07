نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والاسم – نتائج ثالثة ثانوي الدور الأول على بوابة الثانوية العامة

أوشكت وزارة التعليم على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والاسم، طبقا لما أكدته مصادر في وزارة التعليم حيث تشغل نتائج ثالثة ثانوي الدور الأول قطاع كبير من الشعب المصري، ولهذا نتابع معكم أخبار ظهور نتائج الثانوية العامة الدور الأول 2019 برقم الجلوس والاسم عبر اليوم السابع وبوابة الثانوية العامة وفيتو وجميع الروابط التي من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلالها، كما سنقوم بالرد على تعليقات الطلاب وعرض نتائج الدور الأول للثانوية العامة لجميع الأقسام العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

نترقب مع طلاب الثانوية العام موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والاسم لجميع المحافظات، عبر موقع اليوم السابع وبوابة الثانوية العامة والعديد من المواقع الإخبارية التي تحرص على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تسجل نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس خلال العام الحالي تتعدي 73%، لتكون أعلي من العام الماضي، طبقا لما أكدته مصادر مسئوله من وزارة التعليم والمؤشرات الأولية لتصحيح جميع مواد نتائج ثالثة ثانوي.

نتيجة الثانوية العامة

حيث انطلقت امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2019 بداية شهر يونيو الماضي، أدي خلالها جميع طلاب الثانوي العام لجميع الفروع “علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي” جميع الامتحانات المواد، وبدأت أعمال تصحيح نتائج ثالثة ثانوي بالتزامن مع بداية الامتحانات الدور الأول لسرعة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، ليتمكن الطلاب الناجحين من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي العام كتابة الاسم ورقم الجلوس والفرع في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض النتيجة فور ظهورها وقبل الجميع .. ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

حيث يشار إلى أن نتيجة الثانوية العامة يتم إعلانها في مؤتمر صحفي، ليتم إعلان نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2019 كما سيتم إعلان أسماء الطلاب الأوائل لنتيجة الثانوية العامة الدور الأول ونسب نجا جميع المواد، حيث أدي حوالي 669 ألف طالب وطالبة امتحان شهادة الثانوية العامة بجميع المحافظات، كما أعلنت الوزارة أنه تم ضبط حوالي 980 مخالفة طوال فترة الامتحانات التي انطلقت منذ يوم 10 يونيو الماضي وحتي يوم 3 يوليو، وتشير التوقعات أنه سيتم اعتماد النتيجة خلال أخر أسبوع في الشهر الحالي.

نتائج ثالثة ثانوي الدور الأول على اليوم السابع وبوابة الثانوية العامة

حيث من المتوقع أن يبدأ موقع اليوم السابع خدمة تسجيل بيانات الطلاب من أجل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والاسم كما فعل في نتائج العام الماضي، ويمكن لكل طالب الحصول على نتائج ثالثة ثانوي الدور الأول من خلال إتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى بوابة الثانوية العامة



نتيجة الثانوية العامة 2018 موقع اليوم السابع

تحديد الشعبة “علمي علوم، علمي رياضة، أدبي”

وإدخال رقم الجلوس

والضغط على زر عرض النتيجة

روابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019