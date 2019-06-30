اعرف نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الدخول علي البوابة المصرية للتعليم الفني، وكما هو معروف بان شهادة الدبلومات الفنية تعتبر من اهم النتائج التي يبحث عنها جميع الطلبة والطلبات في كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية، حيث ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس صباح اليوم بأذن الله وسوف يعلن وزير التعليم المصري عن نسبة النجاح وأسماء أوائل الطلاب في كافة التخصصات التجاري والصناعي والزراعي والمهني والفندقي والتمريض وجميع الأقسام الأخري، حيث سترفع النتيجة علي الموقع الخاص بنتائج التعليم الفني من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية من اجل استخراج الدرجات والمجموع الكلي.

نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الفندقي برقم الجلوس 2019 من خلال الرابط الإلكتروني التالي موقع البوابة المصرية للتعليم الفني من ثم يقوم المستعلم بإدخال رقم جلوسه بالخانة المخصصة من ثم النقر علي أيقونة استعراض بعد أتمام باقي الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية علي النحو التالي.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

اختيار التخصص.

اختيار النظام التعليمي سواء ” 3 أو 5 ” سنوات .

الضغط علي أيقونة بحث.

بعده أدخال البيانات الخاصة بك مباشرة سيقوم موقع بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg بالبحث عن النتيجة من اجل معرفة نتيجة الدبلومات برقم الجلوس، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.