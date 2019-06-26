رابط نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2019 من خلال بوابة التعليم الفني دبلوم “صناعي تجاري زراعي فندقي”

رابط نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2019 بعدما تم الانتهاء الامتحانات للعام2019، يترقب طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بجميع الأقسام والشعب للثانوي الفني الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي والتمريض، يترقبون بقلق بالغ موعد إعلان النتائج، فقد انتهت بالفعل جميع عمليات التصحيح بمراكز التصحيح “الكنترولات، ويتم حاليا مراجعة دقيقة ورصد وتقدير الدرجات، ويمكن الاستعلام عن نتيجة طلاب وطالبات الدبلومات الفتية 2019 بجميع الشعب صناعي وزراعي وتجاري وفندقي من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني 2019، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير تفاصيل نتائج الدبلومات الفنية بكافة المحافظات.
يمكنكم من الاستعلام والحصول على النتيجة فور إعلانها، بل أيضا سنمد يد المساعدة في حصولكم على النتيجة الخاصة بكم بكل سهولة ويسر، ففي حال إعلان النتيجة يشهد الموقع الخاص بالاستعلام عن النتيجة ضغط شديد من قبل الطلاب مما يؤدي لتعطل الموقع، لذلك يمكنكم ترك تعليق غلى هذا التقرير برقم الجلوس، وسنعمل جاهدين على الرد على جميع التعليقات بالنتيجة.
شرح طريقة الاستعلام عن نتيجة طلاب الدبلومات 2019
سنتواصل مع جميع طلاب التعليم الفني، وطلاب شهادة الدبلومات الفنية في متابعة يومية، كما سنعمل على تحديث هذا التقرير بجميع الأخبار والتصريحات التي تصدر من المسئولين عن التعليم الفني، وسيكون ذلك بشكل دائم ومستمر حتى يتم إعلان النتائج، كما سنقوم بمساعدتكم في الحصول على النتيجة فور إعلانها.
كما تقدم وزارة التربية والتعليم طريقة تقديم التظلمات على النتائج بعد إعلانها بفترة وجيزة، في خلال 15 يوم من إعلان النتيجة، وهناك شروط وقواعد لتقديم التظلمات على النتائج، وسنتعرض لهذه الشروط والقواعد في حينه.
أما عن شهادة الدبلومات الفنية فسيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الدبلومات الفنية بجميع أقسامها وشعبها من خلال مؤتمر صحفي، وسيعقد هذا المؤتمر عن طريق وزارة التربية والتعليم، كما سيعلن بالمؤتمر كافة التفاصيل، كما ستعلن نسب النجاح بكل قسم وشعبة، كما تم الإعلان عن لوحة الشرف والتي تضم أسماء الأوائل بكل قسم وشعبة، ورفعت النتائج على المواقع الخاصة بالاستعلام عن النتائج بعد المؤتمر الصحفي بساعات، النتائج على خلال الروابط التالية:
بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2019
يتم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية التالية
- رابط بوابة الثانوي الفني
- يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك
- ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”
- يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وجيمها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.
- تم فتح باب التسجيل الإلكتروني من خلال بوابة الحكومة المصرية للتنسيق ليتمكن طلاب الثانوية الأزهرية من التسجيل فيه للالتحاق بالكليات والمعاهد المتنوعة.
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ستكون نتيجة الدبلومات الفنية بجميع أقسامها وشعبها متاحة لجميع طلاب وطالبات شهادات الدبلومات الفنية من خلال الروابط السابقة، وتشمل جميع الأقسام: الثانوي الزراعي، الثانوي الصناعي، الثانوي التجاري، الثانوي الفندقي، التمريض، وذلك عن طريق الموقع الخاص ببوابة التعليم الفني عبر شبكة الإنترنت وعنوانه: gdepexams.emis.gov.eg، وتذكروا أننا سنتابع معكم من خلال هذا التقرير كل ما يستجد من أخبار أو تصريحات تتعلق بالنتيجة، فداوم عزيزي وعزيزتي الطالبة الطالب على زيارة هذا التقرير.
التعليقات
إبراهيم محمد صفار البحيرة
عايزة النتيجه كامله بالدرجات
الاسم احمد محمد صبحي مرسي الطناني
رقم الجلوس3952307
محافظه القاهره
سياحه وفنادق شعبه خدمه وإنتاج
نتىجة الصف الاول الفنى
عايز اعرف نتيجة محافظة الشرقية
2865031
عيز النتيجه بتاع الدبلوم الصناعى الصف ا
عيز النتيجه بتاع الدبلوم الصناعى الصف الثالث الثانوى الدور الثانى 2018
تجارة
عاوزه درجات ٣ ثانوي فني
انا فني صناعي دور تاني
رقم الجلوس 2740952
ارجاء ارد سريعن
النتيجه بتاع الدور الثاني مش ظهار
انا رقم جلوسي 2740952
فني صناعه
النتيجه الدورالثانى
2894326
نجارة اثاث
2894326 نجارة اثاث
محمد
ممدوح عبدالباسط عبدالحفيظ
رقم الجلوس 2500578
حربي رجب سالم عبد المجيد
2002498
تشغيل المعادن
صفاء ابو السعود محمد عطيه شعبه اداره محافظه سوهاج رقم الجلوس هو ٣٧٠٦٧٧١
نتيجة الثانويه الزراعي في محافظة القليوبية
كرستين عادل صبحي كامل المدرسة الثانويةالتجاريةبنات سوهاج فني تجاري ٣ سنوات الشعبة أو المجال تأمينات تجارية كود الطالب٤٤٩٩٨٨٤٥٨
اهلا وسهلا كريستين .. سنكون أول من يبشرك بالنجاح .. بالتوفيق
الاسم :اميرةمحمد مصلح محمد
رقم الجلوس:3122614
الشعبة:شئون قانونية
اهلا وسهلا اميرة بالتوفيق إن شاء الله ونحن معك حتى نبشرك بنجاحك فتابعى معنا
عايزه اعرف نتيجه3تجاره هتظهر امتا هي والصنايع
بالتوفيق أولا وقبل نهاية شهر يونيو ستعلن النتيجة
عابزه نتبجه محاغظه كفر الشيخ
عايزة النتيجة محافظة الدقهلية
عاوزه درجات ٣ ثانوي فني