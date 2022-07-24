مبروك للجميع.. الآن نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس

أفرجت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم عن نتيجة شهادة الأساس في الولاية للعام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح في الولاية بشهادة الأساس 86% للبنات، و76% للبنين، وقد بلغت نسبة النجاح العامة لهذا العام 80.6%، وهي نسبة أعلى من العام الماضي حيث بلغت نسبة النجاح خلال العام الماضي فى شهادة الأساس 79.8%.

كيف تحصل على نتيجة الأساس 2022 برقم الجلوس؟

يمكن للبنين والبنات في شهادة الأساس معرفة النتيجة، وذلك من خلال عدة طرق، الأولي منها هو القيام بالخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على موقع نتيجة شهادة الأساس.

يتم إدخال رقم الجلوس ثم إدخال رقم التحقق.

يتم الضغط على إرسال حيث سوف تظهر النتيجة أمامك بشكل مباشر.

أما الطريقة الثانية للحصول على النتيجة وذلك من خلال القيام بترك تعليق أسفل الموقع، يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث سوف نقوم وعلى الفور بعرض النتيجة.

من جهته قال الدكتور قريب الله محمد أحمد مدير التعليم المكلف بولاية الخرطوم، بأن نسبة النجاح بلغت هذا العام في شهادة الأساس نحو 80.6% وهي نسبة أعلي قليلاً من نسبة النجاح في العام الماضي والتي كانت تساوي 79.8%.

وقد أعلن والي الخرطوم عن أسماء الطلبة الأوائل في شهادة الأساس في ولاية الخرطوم وذلك كالتالي:-

الطلاب الأوائل المجموع أبو بكر بابكر عمر عبد الرحيم 279 أسامة هاشم عمر 279 أكرم الريح الجزولي بشير 279 الأمين عثمان الأمين أحمد 279 إلفه سيد أحمد طه 279 آمنه عقمان الزبير 279 آية النور محمد إبراهيم 279 آية طارق على محمد 279 دانيا محمد الباقي محمد 279 رزان كمال الدين أحمد الحاج 279

وبهذه المناسبة السعيدة يسر أن نقدم لجميع الطلبة والطالبات في شهادة الأساس بولاية الخرطوم التهنئة بالنجاح والحصول على أعلى الدرجات في مختلف المواد الدراسية. كما قدم ولي الخرطوم التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين في الولاية.

وتعكس نسبة النجاح في هذا العام في شهادة الأساس ما بذله ابناؤنا الطلبة والطالبات من جهد من أجل تحقيق النجاح والفوز بالدرجات العالية، على الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الأمنية في السودان.