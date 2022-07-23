نتيجة شهادة الاساس في السودان 2022 في كل الولايات moe gov sd

بعد انتهاء امتحانات الصف الثامن بدأ البحث عن نتيجة شهادة الاساس في السودان 2022، وقد اقترب موعد الإعلان عن النتائج في كل ولايات السودان، ويمكنهم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني من خلال موقع moe gov sd، ويمكنهم الدخول إليه للتعرف على الدرجات التي تحصلوا عليها فور الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثامن السودان 2022 من طرف وزارة التربية والتعليم في السودان، سنقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع في هذا المقال.

نتيجة شهادة الاساس في السودان 2022

ينتظر الطلاب السودانيين نتيجة شهادة الاساس في السودان 2022، وكانت الامتحانات قد أجريت في شهر مايو الماضي، وقد تم إجراء كل الإجراءات اللازمة من أجل إنجاح الاختبارات في جميع الولايات، وللاستعلام عن نتائج امتحانات الصف الثامن، يجب على الطلاب الدخول إلى الموقع المعتمد من الوزارة رابط نتائج moe gov sd، ويجب القيام بالخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم في السودان اختر أيقونة نتيجة شهادة الأساس السودان اكتب رقم الجلوس الخاص بالامتحان في المربع المخصص له أضف رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة اضغط على كلمة البحث، وانتظر قليلا حتى تظهر النتيجة الخاصة بك

نتائج امتحانات شهادة الأساس السودان 2022

إن نتائج امتحانات الصف الثامن في السودان ستكون متاحة قريبا في عدة ولايات، منها القضارف ودارفور وكسلا وولاية سنالا، وكردفان والشمالية والبحر الأحمر والنيل الأبيض والنيل الأزرق والجزيرة وولاية الخرطوم، وكما وضحنا لكم في الخطوات السابقة، يتم الاستعلام عنها بالدخول إلى رابط نتيجة شهادة الاساس السودان 2022 moe gov sd.

في النهاية نكون قد تحدثنا عن موضوع نتيجة شهادة الاساس في السودان 2022 الذي لا يزال البحث عنه قائما فجميع الطلاب الذين أدوا الاختبارات يريدون معرفة نتائج امتحانات الصف الثامن في السودان في جميع الولايات، واستظهارها يكون فقط من خلال الموقع الرسمي للوزارة في السودان رابط نتائج moe gov sd.