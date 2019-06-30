نتيجة دبلوم الصنايع نهاية العام التيرم الثانى 2019 برقم الجلوس …نتائج الدبلومات الفنيه على بوابة التعليم الفنى و gdepexams.emis.gov.eg خلال ايام

أوشكت نتائج الدبلومات الفنية بما فيها مجال الدبلوم الفني الصناعي 2019، نتيجة دبلوم صنايع الدور الاول 2019 على الظهور عبر موقع وزارة التربية التعليم من خلال الرابط المباشر لـ بوابة التعليم الفني، حيث تتم الان عمليات تصحيح أوراق امتحانات الطلبة والطالبات في جميع المواد الدراسية ورصد جميع الدرجات ويتم الآن المراجعة والتدقيق التقني والفني، ومن خلال مقالنا سوف ننقل إليكم متابعة مستمرة لمساعدة الطلاب على كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة الدبلوم الصناعي دورة مايو 2019.

حيث يعد الدبلوم الفني الصناعي، إحدى مجالات التعليم الثانوي الفني المتخصص في مجالات عدة مهمة في حياتنا العملية والفنية، لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية اليوم هم عمال الفنيون في المستقبل الذين سوف نعتمد عليهم من أجل إستثمار وإنجاح وتقدم الصناعة المصرية فى مختلف المصانع والشركات، في الدولة المصرية الآن تهتم بالتعليم الفني من أجل الاستثمار والصناعة، في الفنيون هم عماد الصناعة و الركيزة المحورية لإنجاح الصناعة، لذا يعد الدبلوم الثانوى الصناعى خطوة محورية في حياة الطالب سواء واصل مشواره في التعليم العلمي بالدخول للجامعة أو اكتفي الدبلوم الصناعي من أجل الخروج لسوق العمل الفني.

استخراج نتائج الدبلومات الفنية

الاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع 2019 برقم الجلوس

وسط ترقب وإنتظار طلبة وطالبات وأولياء أمور الدبلومات الفنية بكافة المجالات الفنية لعام 2019، لظهور نتيجة الدبلومات الفنية، لكي يحدد كل طالب وطالبة وجهته المستقبلية ومساره العلمي، فبعد أن خاضوا الإمتحانات الدبلومات بكافة المجالات الفنية المتخصصة، على مدار أسبوعين متتاليين ، بداءً من يوم 18 مايو وحتى يوم السبت 1 يونيو 2019، حيث تمت العملية الإمتحانية بنجاح هذا العام دون وجود تسريب أو شكوى من صعوبة الورقة الإمتحانية كما في الأعوام السابقة، حيث أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على اهتمامه بالتعليم الفنى، وأكد بضرورة تجهيز كافة اللجان على مستوى الجمهورية وتأمينها، من خلال لجان متعددة قامت بمراقبة ومتابعة سير العملية الإمتحانية بالدبلومات الفنية.

موعد ظهور نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المنتظر إعلان نتائج الدبلومات الفنية بجميع مجالاتها سواء الدبلوم الصناعي أو الدبلوم التجاري او الدبلوم الزراعى نظام الثلاث أو الخمس سنوات بجميع محافظات الجمهورية بشكل رسمي في نهاية شهر يونيو الجارى 2019، حيث يتم إعتماد النتيجة رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، من خلال مؤتمر صحفي تناقلته وسائل الإعلام المصرية، ثم يتم رفع نتائج الدبلومات الفنية عبر موقع بوابة التعليم الفني.

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية خلال الأيام التالية اعلان نتائج التعليم الثانوى الفنى والذي سوف يظهر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني، والجدير بالذكر ان نتيجة الدبلومات الفنية 2019، سوف تظهر برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب الدخول الى رابط بوابة التعليم الفنى واختبار نوع الشعبة الخاص به سواء تجاري او صناعي او زراعي ، واختبار نظام ثلاث سنوات او خمس سنوات وكتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة لتظهر بالتفصيل وجميع الدرجات.