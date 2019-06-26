نتيجة دبلوم الصنايع والزراعة والتجارة برقم الجلوس موقع بوابة التعليم الفني 

قريباً تعلن نتيجة دبلوم الصنايع والزراعة والتجارة من موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني برقم الجلوس، حيث اقترب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، بعد الإعلان عن انتهاء كافة أعمال التصحيح، وكذلك المراجعة، ورص النتائج تمهيداً لتحديد موعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، للإعلان عن نسب النجاح في جميع الشعب والتخصصات، وأوائل شهادة الدبلوم الفني الصناعي والزراعي والتجاري.

حالة من الترقب والقلق اعتاد عليها أولياء امور طلاب الشهادات، خلال الأيام التي تعقب فترة الامتحانات، خاصةً لطلاب وطالبات الشهادات العامة، ونظراً لأهمية الشهادات الفنية كونها قد تمكن الطالب أو الطالبة من الحصول على فرصة جديدة في التعليم الجامعي المتوسط والعالي، وبالتالي تكون نتيجة شهادة الدبلومات الفنية من النتائج التي تحظى باهتمام خاص، وفي هذة الفترة يكثر التساؤل حول موعد ظهور نتيجة دبلوم الصنايع والزراعة والتجارة والتي تعلن جميعها في نفس الوقت على مستوى جميع محافظات الجمهورية .

متى نتيجة دبلوم الصنايع والزراعة والتجارة والفندقي

تحدثت مصادر تعليمية أكدت انتهاء لجان النظام والمراقبة في كنترول الشهادات الفنية البالغ عددها 23 كنترول، من أعمال الرصد والمراجعة عقب انتهاء أعمال التصحيح منذ ساعات، وتم حصر نتائج الطلاب واسماء اوائل الدبلومات الفنية جميع الشعب والتخصصات، والنتيجة ستكون جاهزة للاعتماد الأسبوع المقبل من وزير التربية والتعليم، وستعلن من خلال بوابة التعليم الفني، والنتائج التي ستعلن:

نتيجة دبلوم الصناعي 3 و 5 سنوات.

نتيجة دبلوم التجارة ثلاث وخمس سنوات.

نتيجة دبلوم الزراعة .

موقع نتيجة الدبلومات الفنية

موقع وزارة التربية والتعليم عبر خدمات البوابة المصرية للتعليم الفنى، سيعلن عن رابط نتيجة الدبلومات 2019 برقم الجلوس، من خلال موقع بوابة التعليم الفني وستكون طريقة الاستعلام عن طريق تحديد الشعبة من بين نتيجة دبلوم فني صناعي، أو نتيجة دبلوم فني زراعي، أو نتيجة دبلوم فني تجاري ثم الاستعلام.

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