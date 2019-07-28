نتيجة تنيسق المرحلة الأولي 2019

طالب المرحلة الأولي للتنسيق 2019 تم الإعلان عن نتيجة التنسيق للرغبات التي قدمتها وذلك اعتماداً من وزاره التعليم العالي وكشفت وزاره التربية والتعليم العالي عن الحد الأدنى لكليه الطب البشري 98.4% وكذلك الحد الأدنى لكليات صيدلة هو97.8 وكشفت الوزارة عن كليات القمه للشعبات العلمية بالمرحلة الأولي من التنسيق الجاري لهذا العام.

كليات القمه للشعبه العلميه

طب المنصورة 405.5. طب المنوفية بشبين الكوم 405.5. هندسة بترول و تعدين السويس 405.5. طب جنوب الوادي 405. طب الزقازيق 405. طب طنطا 405. طب القاهرة 405. طب سوهاج 405. طب عين شمس 404.5. طب الإسكندرية 404.5. طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5. طب بنها 404.5 طب المنيا 404.5 طب كفر الشيخ 404.5 طب حلوان 404 طب بور سعيد 404 طب أسيوط 404 طب الفيوم 403.5 طب السويس 403.5 طب أسوان 403.5 طب بنى سويف 403.5 طب أسنان الزقازيق 403 طب أسنان المنيا 403 طب أسنان بنى سويف 403 طب أسنان أسيوط 403 طب أسنان الفيوم 403 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403 طب أسنان طنطا 403 طب أسنان كفر الشيخ 403 طب أسنان المنصورة 403 طب أسنان جنوب الوادي 403 طب أسنان عين شمس 403 طب أسنان الإسكندرية 403 طب أسنان القاهرة 403 صيدلة المنوفية 402.5 صيدلة جنوب الوادي 402.5 صيدلة الفيوم 402 صيدلة دمنهور 402 صيدلة المنصورة 402 صيدلة مدينة السادات 402 صيدلة المنيا 402 صيدلة و تصنيع دوائى كفر الشيخ 401.5 صيدلة بنى سويف 401.5 صيدلة الزقازيق 401.5 صيدلة طنطا 401.5 صيدلة القاهرة 401.5 صيدلة سوهاج 401.5 صيدلة عين شمس 401.5 صيدلة أسيوط 401 صيدلة الإسكندرية 401 صيدلة بور سعيد 401 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401 صيدلة حلوان 401 علاج طبيعى القاهرة 400.5 علاج طبيعى بنى سويف 400.5 علاج طبيعى كفر الشيخ 400.5 علاج طبيعى جنوب الوادي 400.5 طب بيطرى المنوفية 399.5 ألسن كفر الشيخ 399.5 طب بيطرى المنصورة 399 طب بيطرى المنيا 399 طب بيطرى الزقازيق 399 طب بيطرى بنى سويف 399 علوم البترول والتعدين مطروح 399 طب بيطرى كفر الشيخ 398.5 طب بيطرى جنوب الوادي 398.5 طب بيطرى أسوان 398.5 طب بيطرى سوهاج 398.5 طب بيطرى أسيوط 398.5 طب بيطرى دمنهور 398.5 طب بيطرى القاهرة 398.5 اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.5 طب بيطرى الإسكندرية 398 طب بيطرى بنها 398 طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 398 طب بيطرى مدينة السادات 398 طب بيطرى مطروح 398 طب بيطرى الوادي الجديد 398 هندسة دمياط 397.5 هندسة المنصورة 395 هندسة القاهرة 395 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5 هندسة بنى سويف 393 هندسة الزقازيق 392 هندسة عين شمس 392 هندسة جنوب الوادي 392 هندسة طنطا 391 هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5 هندسة بنها 390

هندسة بنها بشبرا 389.5

هندسة كفر الشيخ 389.5 هندسة بور سعيد 389.5 هندسة الإسكندرية 389.5 هندسة سوهاج 389.5

وذلك كما قررت الوزارة معتمده علي هذه الدرجات وفقاً لشروط التنسيق وعدد الطلاب لجميع المحافظات.

موضوعات ذات صله

تنسيق المرحلة الأولي والكليات2019

تنسيق الجامعات الخاصة 2019 وشروط القبول لكليات القمة الخاصة

تهنئة نتيجة الثانوية العامه 2019 وأسماء الأوائل