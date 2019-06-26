نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الأولى ، والتي تفصلنا عنها اسابيع أو ربما أيام قليلة فقط ، فعلي حسب آخر تصريحات وزارة التربية والتعليم وبالتحديد تصريحات مدير وزارة التربية والتعليم بالقاهرة الأستاذ محمد عطية أن نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2019 في طور المراجعة الآن فقد تم الإنتهاء من النتيجة ويتم الآن مراجعتها ورفعها عبر المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وسيتم الإنتهاء من رفع النتيجة في وقت قريب للغاية فالموعد النهائي لظهور نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2019 سيكون في وقت قريب للغاية من الآن لذا نتابع مع حضراتكم الأخبار لحظة بلحظة من خلال موقعنا نجوم مصرية.
نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018 المرحلة الأولى
تظهر نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2018 المرحلة الأولى الآن ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، وتأخذ المرحلة الأولى من رياض الأطفال حتى سن الخامسة فقط، بالنسبة للمرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال فتكون حسب الفئات العمرية لكل طفل، وتظهر نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2018 المرحلة الثانية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، لذا نتابع مع حضراتكم أخبار نتيجة التنسيق لحظة بلحظة الآن وكيفية الحصول عليها.
رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018 المرحلة الأولى
يمكن الآن الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2018 المرحلة الأولى في محافظات مصر المختلفة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ،
- نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018 المرحلة الاولى محافظة القاهرة
- نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018 المرحلة الاولى محافظة الجيزة
- نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018 المرحلة الاولى محافظة الاسكندرية
والحصول على النتيجة يكون من خلال رقم الملف الخاص بالطفل أو الرقم القومي، ويمكنكم الآن ترك الرقم ونعرض على حضراتكم النتيجة على الفور بمجرد رفعها على الموقع.
لازلنا نتابع لحظة بلحظة أخبار تنسيق رياض الأطفال والتي ستظهر خلال ساعات قليلة على المواقع الرسمية ويمكنكم الآن ترك رقم الملف والرقم القومي وسنعرض على حضراتكم النتيجة فور ظهورها.
ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى رياض الأطفال في معظم المحافظات عبر المواقع الرسمية ويتبقي محافظة القاهرة والجيزة ومن المفترض أن تظهر النتيجة الخاصة بهم في بداية الأسبوع المقبل، أما تنسيق المرحلة الثانية رياض الأطفال فسيتم عقب الإنتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.
ظهرت نتيجة تنسيق رياض الأطفال في محافظة القاهرة، ولازال الكثيرون إلى الآن ينتظرون ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال في محافظة الجيزة والتي تأخرت بشكل كبير.
بعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الأولى في محافظة الجيزة وباقي المحافظات ينتظر الآن الكثيرون نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من رياض الأطفال والتي ستظهر عقب الإنتهاء من أجازة عيد الأضحى مباشرة ونتابع مع حضراتكم من خلال موقعنا نجوم مصرية أخبار النتيجة لحظة بلحظة.
تحديث تم الإعلان اليوم عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية في القاهرة وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة رياض الأطفال بالقاهرة نهاية الأسبوع المقبل.
إلى الآن لم يستطع معظم أولياء الأمور الحصول على النتيجة الخاصة بتنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية على الرغم من إعلان الوزارة ظهورها يوم الأربعاء الماضي وأن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق رياض الأطفال بعد أسبوع فقط من المرحلة الثانية.
تحديث : أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، السيد محمد عطية أنه تم الآن تسكين نحو 42 ألف طالب من أصل 66 ألف طالب في المرحلة الأولى من رياض الأطفال في المدارس المختلفة للأطفال فوق الخمس سنوات وبالضبط حتي عمر خمس سنوات وعشرة أشهر للمرحلة الأولى من تنسيق رياض الأطفال، وأكد أنه يتم الآن عمل حصر لجميع الأماكن الفارغة في كافة مدارس الجمهورية لمرحلة رياض الأطفال للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال وقت قصير للغاية.
تحديث : يمكنكم الآن الحصول على نتيجة المرحلة الثانية رياض الاطفال محافظة القاهرة من خلال ترك الرقم القومي والإدارة التابع لها الطفل وسنترك لكم تعليق على الفور نتيجة المرحلة الثانية مع العلم ان من لم يقبل في المرحلة الثانية أمامه فرصة أخرى في المرحلة الثالثة التي ستظهر هذا الأسبوع.
نتيجى تنسيق رياض الأطفال 2019
نتابع مع حضراتكم لحظة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 وفور صدور التنسيق الجديد سنتابعه مع حضراتكم لحظة بلحظة من خلال موقعنا نجوم مصرية.
التعليقات
عبدالله محمد علي محمد سنه اول اكتوبر2019هيكون عمره ست سنين وثلاث شهور ومقبلش حتي الان ارجوا الرد اتوجه لفين وشكرا الرقم القومي للطفل31308060101577
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
والله انا مش عارفه اعمل اه بجد نفسي اعرف اروح أسأل فين
بنتي 5 سنين و8 شهور اعمل اه يارب انتي نورلي طريق بنتي
انا بنتى عندها خمس سنوات و6 شهور وانا تابع ادراة الخليفة والمقطم وكانت الرغبة مدرسة الشهيد خضر عبد اللة والى الان لم يتم الرد ارجوا الرد
عملتي ايه ا نا بتجيلي نفس الرساله
ارجو الرد على سؤالى من فضلكم بنتى الى الان لم يتم قبةل بنتى فى المراحلة الثالثة فى مدرسة الشهيد خضر عبد اللة بالمقطم ارجو الرد
الرقم القومى غير موجود ضمن المتقدمين فى المرحلة الثالثة لرياض الأطفال كل ما ادخل علي الموقع يظهر لى الرساله دههل فى مرحلة رابعة زي ما قالولى في الادارة التعليمية ولا لاء ارجو الافاده
لو سمحت هو في مرحله رابعه ولا
لو سمحت هو في مرحله رابعه ولابد
لوسمحت انا عايز اعرف في مراحله رابعة
نفسي اعرف بنتي اتقبلت ولا لا
كود الطالب 3150
الرقم القومي 31306250107374
عمر مصطفى مصطفى على محمد
السن 5سنوات و3شهور فى 10/2018
ولم يتم القبول حتى الآن
أرجو إفادتنا بما يتم عمله ولكم جزيل الشكر
لوسمحت انا بنتي مقبلتش في الرحله التالت وهي 1/10كمالت5و3شهور وكل مدخال الموقع يقول
نتظري الرحاله القدمه هوفي مرحاله 4ممكن الرك
النتيجة بعد ما ظهرت مكتوب الاسم مش من ضمن اللي مسجلين في المرحلة الثالثة ممكن اعرف ازاي
نفس الموضوع بنتى داخله على 5 سنيين و7 شهور وعملت سيرش بالرقم القومى فى كل الادارات وبيطلع رساله ان الاسم مش ضمن المسجلين بالمرحله الثالثه
انا ابني عنده خمس سنين بالظبط تابع لادارة غرب مدينة نصر ومعرفش مصيره ايه كدهممكن حد يرد عليه كرمان احمد حنفي
يا جماعه نفسى اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ظهرت ولا لسه
السلام عليكم انا بنتى تمت فى ١ / ١٠ خمس سنين وشهر ولحد دلوقتى مفيش اخبار عن القبول فى التجريبى ماالحل وشكرا
السلام عليكم ابني تاريخ ميلاده 30/7/2013 والرقم القومي بتاعه31307300105579 ياريت الافاده لو تكرمتم هل قبل في المرحله الثانيه
وانا ابنى نفس التاريخ ومقبلش مرحله تالته
انا بنتى 1 أكتوبر هذا العام تمت 5سنين و 15 يوم
و هذا الرقم القومى الخاص بها 31309150111306
فبرجاء افادتنا هل هذا العام سيتم قبولها فى اى مرحلة من المراحل ؟
واذا لم يصبها الدور هذا العام فماذا نفعل العام القادم
برجاء الافادة ولسيادتكم جزيل الشكر .
رقم التسجيل على الموقع 35452
إبني في اول أكتوبر هيكون سنه 5سنوات وشهرين و26 يوم ممكن يقبل في المرحلة الثالثه ولا لا ارجو الافادة ويعترف هو فيه مراحل أخري ارجو الرد ولكم جزيل الشكر
لو سمحت أنا إبنى عنده فى أول أكتوبر ٥ سنوات ٧ شهور و٢١ يوم واقدمت فى كذا إدارة فى الجيزة إدارة شمال وإدارة الدقى وإدارة الوراق وده رقمه القومى31302100102611 وهل فعلا المرحلة التالتة هى آخر مرحلة تنسيق فى الجيزة وهل هى ظهرت ولا لسه
الاسم حنين أحمد أنور محمود
السن فى أول أكتوبر 4 سنين و 6 شهور و 17 يوم
الرقم القومى للطفل 31403140103182
محافظة القاهرة
الإدارة عين شمس التعليمية
برجاء الإفادة والرد
لم يتم قبولك فى المرحلة الحالية .. الرجاء متابعة المراحل القادمة
امتي هتظهر المرحله الثالثه والاطفال الي هيتم القبول بالمرحله الثالثه هيكون ليهم مكان فالمدرسه السنه دي ولاهيضفعو المصاريف وليتحقه بالمدرسه السنه القادمه ف kg2 نرجو الافاده
لم تقم الوزارة باظهار اي نتيجة للمرحلة الثالثة لكن كافة تعليقات الوزارة انها مرحلة اخيرة تاخذ نسبة ضئيلة للغاية تكاد تكون منعدمه لكن من يتم قبوله يدخل المدرسه على الفور هذا العام
حفصة هشام مسعود 31305120100282 المطرية
حمزة هشام مسعود 31305120100371 المطرية
تأخر نتيجة التنسيق كثير
للاسف لم يتم قبولهم
الاسم يوانا مجدى موريس الرقم القومى31302090106621 السن فى أول أكتوبر 5 سنين 7شهور و22يوم لم تقبل حتى الأن لماذا افيدونا إدارة المرج التعليميه
للاسف لم يتم قبولها في المراحل الاولى والثاني ويبدو ان السبب عدم توافر أماكن كثيرة والمرحلة الثالثة لم تظهر نتيجتها حتي الآن
انا بنتى تابعه لإدارة المرج التعليميه هل هاتقبل فى المرحله الثالثه افيدونا
لو سمحت امتى تقريبا المرحلة الثالثة
تأخرت النتيجة بشكل كبير ولكن بحسب التصريحات المسبقة لاتقبل المرحلة الثالثة الا بعدد ضئيل للغاية
فعلا طيب من فضلك هيبقى اية الحل اذا لاقدر الله لم يتم القبول فى المرحلة التالتة مع العلم انو السنة القادمة لم يكون للولد تجريبى ؟؟؟؟؟
للاسف مشكلة تواجه الكثير من أولياء الأمور كل عام والحل الوحيد هو التواصل مع الإدارة التعليمية التابع لها والبحث عن أي مدرسة من الممكن ان يكون فيها مكان للطفل او التوجه الي المدارس الخاصة التى من الممكن ان تقبل الطفل
انا ابني اسمه بيشوي سامح وهيب الرقم القومي٣١٣٠٢٠٨٠١٠٤١٧٥ اداره المرج التعليميه
للاسف لم يتم قبوله في المراحل الاولى والثانية ويبدوا ان المرحلة الثالثة لا تقبل الكثير من الأطفال بحسب آخر التصريحات
انا ابني اسمه بيشوي سامح وهيب الرقم القومي٣١٣٠٢٠٨٠١٠٤١٧٥
الاسم / ياسين عادل عبد العظيم رمضان
الرقم القومي/31404220105751
الادارة التعليمية/ التبين
للاسف لم يتم قبولك فى المرحلة الحالية .. الرجاء متابعة المراحل القادمة
لو سمحتي انا. بنتي. خمس سنوات وست ايام ولحد دلوقتي لم يتم القبول في أي مرحله ارجو الافيده المرحله الثالثه
هتظهر امتا
بنتي اعندها 5/7/12 ليها مرحلة ايه وجزاكم الله خيرا
لم يتبق سوي المرحلة الثالثة التي لم تظهر نتيجتها بعد والتي لايقبل فيها سوي عدد ضئيل للغاية
للاسف المرحلة الثالثة يتم قبول اعداد بسيطة جدا بها والسن الأكبر له الأولوية
لو سمحتي. انا بنتي خمس سنوات وست آيام ولم يتم. قبوله لحد دلوقتي ممكن حد يقولي المرحله الثالثه امتا
طيب من فضلك هيبقى اية الحل اذا لاقدر الله لم يتم القبول فى المرحلة التالتة مع العلم انو السنة القادمة لم يكون لها تجريبى علشان بجد الواحد اعصابة تدمرت وحرام عليهم والله اللى بيعملوا فينا دة
يجب سرعة التواصل مع الادارة التعليمية للاستفسار عن اي مدرسة اخري من الممكن ان يتواجد فيها مكان للطالب او التواصل مع المدارس الخاصة التي ربما يتواجد بها اماكن
إنا بنتي عندها 5 سنين 4شهور ولم يتم قبولها في المرحله الأولى ولا الثانيه ياريت اعرف المرحلة الثالثة امتا الرقم القومي 31306022900242 رقم التسجيل 30467 ياريت حد يرد عليه
يرجي ذكر الادارة التعليمية التابع لها حتي يتم متابعة الرقم القومي والنتيجة ولم تردنا اي معلومات الي الآن عن نتيجة المرحلة الثالثة
عايزه اعرف المرحله الثالثه هتظهر امتي لو حد عنده معلومه مبيخلش علينا بيها
الى الآن لم يقم موقع التربية والتعليم بوضع نتيجة المرحلة الثالثة لكن للاسف تم التأكيد على ان القبول في المرحلة الثالثة يكون بنسبة ضئيلة للغاية
من فضلك انا بنتى اول أكتوبر هتبقى 5سنين و5شهور و22يوم لم يتم قبولها فى المرحلة الأولى والثانية هيكون لها فرصة فى المرحلة التالتة ولا لا الاسم/دارين محمود عبد السلام عبد العزيز
الرقم القومى /31304090101029 إدارة البساتين ودار السلام
بالفعل لم يتم القبول في المرحلة الأولى أو الثانية وننتظر نتيجة المرحلة الثالثة لكن للأسف يتم فيها قبول عدد ضئيل جدا من الطلاب
هتظهر امتي المرحله الثالثه
جميعنا منتظرين النتيجة من قبل مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات