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نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 بالرقم القومي من خلال مديرية التربية والتعليم

كتب دينا درهفي آخر تحديث
نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 بالرقم القومي من خلال مديرية التربية والتعليم
نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الأولى ، والتي تفصلنا عنها اسابيع أو ربما أيام قليلة فقط ، فعلي حسب آخر تصريحات وزارة التربية والتعليم وبالتحديد تصريحات مدير وزارة التربية والتعليم بالقاهرة الأستاذ محمد عطية أن نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2019 في طور المراجعة الآن فقد تم الإنتهاء من النتيجة ويتم الآن مراجعتها ورفعها عبر المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وسيتم الإنتهاء من رفع النتيجة في وقت قريب للغاية فالموعد النهائي لظهور نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2019 سيكون في وقت قريب للغاية من الآن لذا نتابع مع حضراتكم الأخبار لحظة بلحظة من خلال موقعنا نجوم مصرية.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018 المرحلة الأولى

تظهر نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2018 المرحلة الأولى الآن ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، وتأخذ المرحلة الأولى من رياض الأطفال حتى سن الخامسة فقط، بالنسبة للمرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال فتكون حسب الفئات العمرية لكل طفل، وتظهر نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2018 المرحلة الثانية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، لذا نتابع مع حضراتكم أخبار نتيجة التنسيق لحظة بلحظة الآن وكيفية الحصول عليها.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 بالرقم القومي من خلال مديرية التربية والتعليم
نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018 المرحلة الأولى

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018 المرحلة الأولى

يمكن الآن الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2018 المرحلة الأولى في محافظات مصر المختلفة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ،

والحصول على النتيجة يكون من خلال رقم الملف الخاص بالطفل أو الرقم القومي، ويمكنكم الآن ترك الرقم ونعرض على حضراتكم النتيجة على الفور بمجرد رفعها على الموقع.

لازلنا نتابع لحظة بلحظة أخبار تنسيق رياض الأطفال والتي ستظهر خلال ساعات قليلة على المواقع الرسمية ويمكنكم الآن ترك رقم الملف والرقم القومي وسنعرض على حضراتكم النتيجة فور ظهورها.

ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى رياض الأطفال في معظم المحافظات عبر المواقع الرسمية ويتبقي محافظة القاهرة والجيزة ومن المفترض أن تظهر النتيجة الخاصة بهم في بداية الأسبوع المقبل، أما تنسيق المرحلة الثانية رياض الأطفال فسيتم عقب الإنتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

ظهرت نتيجة تنسيق رياض الأطفال في محافظة القاهرة، ولازال الكثيرون إلى الآن ينتظرون ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال في محافظة الجيزة والتي تأخرت بشكل كبير.

بعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الأولى في محافظة الجيزة وباقي المحافظات ينتظر الآن الكثيرون نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من رياض الأطفال والتي ستظهر عقب الإنتهاء من أجازة عيد الأضحى مباشرة ونتابع مع حضراتكم من خلال موقعنا نجوم مصرية أخبار النتيجة لحظة بلحظة.

تحديث تم الإعلان اليوم عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية في القاهرة وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة رياض الأطفال بالقاهرة نهاية الأسبوع المقبل.

إلى الآن لم يستطع معظم أولياء الأمور الحصول على النتيجة الخاصة بتنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية على الرغم من إعلان الوزارة ظهورها يوم الأربعاء الماضي وأن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق رياض الأطفال بعد أسبوع فقط من المرحلة الثانية.

تحديث : أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، السيد محمد عطية أنه تم الآن تسكين نحو 42 ألف طالب من أصل 66 ألف طالب في المرحلة الأولى من رياض الأطفال في المدارس المختلفة للأطفال فوق الخمس سنوات وبالضبط حتي عمر خمس سنوات وعشرة أشهر للمرحلة الأولى من تنسيق رياض الأطفال، وأكد أنه يتم الآن عمل حصر لجميع الأماكن الفارغة في كافة مدارس الجمهورية لمرحلة رياض الأطفال للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال وقت قصير للغاية.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 بالرقم القومي من خلال مديرية التربية والتعليم
تنسيق المرحلة الثانية رياض الأطفال الجيزة

 

تحديث : يمكنكم الآن الحصول على نتيجة المرحلة الثانية رياض الاطفال محافظة القاهرة من خلال ترك الرقم القومي والإدارة التابع لها الطفل وسنترك لكم تعليق على الفور نتيجة المرحلة الثانية مع العلم ان من لم يقبل في المرحلة الثانية أمامه فرصة أخرى في المرحلة الثالثة التي ستظهر هذا الأسبوع.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 بالرقم القومي من خلال مديرية التربية والتعليم
نتيجة رياض الأطفال

 

نتيجى تنسيق رياض الأطفال 2019

نتابع مع حضراتكم لحظة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 وفور صدور التنسيق الجديد سنتابعه مع حضراتكم لحظة بلحظة من خلال موقعنا نجوم مصرية.

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عن الكاتب

دينا دره

مهندس مدني وأعمل كمحرر في العديد من المواقع الإلكترونية لنشر الوعي والثقافة والاخبار العاجلة والمتخصصة في المجال الهندسي

التعليقات

  1. عبدالله محمد علي محمد سنه اول اكتوبر2019هيكون عمره ست سنين وثلاث شهور ومقبلش حتي الان ارجوا الرد اتوجه لفين وشكرا الرقم القومي للطفل31308060101577

    رد

  2. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
    والله انا مش عارفه اعمل اه بجد نفسي اعرف اروح أسأل فين
    بنتي 5 سنين و8 شهور اعمل اه يارب انتي نورلي طريق بنتي

    رد

  3. انا بنتى عندها خمس سنوات و6 شهور وانا تابع ادراة الخليفة والمقطم وكانت الرغبة مدرسة الشهيد خضر عبد اللة والى الان لم يتم الرد ارجوا الرد

    رد

    2. ارجو الرد على سؤالى من فضلكم بنتى الى الان لم يتم قبةل بنتى فى المراحلة الثالثة فى مدرسة الشهيد خضر عبد اللة بالمقطم ارجو الرد

  4. الرقم القومى غير موجود ضمن المتقدمين فى المرحلة الثالثة لرياض الأطفال كل ما ادخل علي الموقع يظهر لى الرساله دههل فى مرحلة رابعة زي ما قالولى في الادارة التعليمية ولا لاء ارجو الافاده

    رد

  6. كود الطالب 3150
    الرقم القومي 31306250107374
    عمر مصطفى مصطفى على محمد
    السن 5سنوات و3شهور فى 10/2018
    ولم يتم القبول حتى الآن
    أرجو إفادتنا بما يتم عمله ولكم جزيل الشكر

    رد

    1. لوسمحت انا بنتي مقبلتش في الرحله التالت وهي 1/10كمالت5و3شهور وكل مدخال الموقع يقول

      نتظري الرحاله القدمه هوفي مرحاله 4ممكن الرك

    1. نفس الموضوع بنتى داخله على 5 سنيين و7 شهور وعملت سيرش بالرقم القومى فى كل الادارات وبيطلع رساله ان الاسم مش ضمن المسجلين بالمرحله الثالثه

  8. انا ابني عنده خمس سنين بالظبط تابع لادارة غرب مدينة نصر ومعرفش مصيره ايه كدهممكن حد يرد عليه كرمان احمد حنفي

    رد

  11. السلام عليكم ابني تاريخ ميلاده 30/7/2013 والرقم القومي بتاعه31307300105579 ياريت الافاده لو تكرمتم هل قبل في المرحله الثانيه

    رد

  12. انا بنتى 1 أكتوبر هذا العام تمت 5سنين و 15 يوم
    و هذا الرقم القومى الخاص بها 31309150111306
    فبرجاء افادتنا هل هذا العام سيتم قبولها فى اى مرحلة من المراحل ؟
    واذا لم يصبها الدور هذا العام فماذا نفعل العام القادم
    برجاء الافادة ولسيادتكم جزيل الشكر .
    رقم التسجيل على الموقع 35452

    رد

  13. إبني في اول أكتوبر هيكون سنه 5سنوات وشهرين و26 يوم ممكن يقبل في المرحلة الثالثه ولا لا ارجو الافادة ويعترف هو فيه مراحل أخري ارجو الرد ولكم جزيل الشكر

    رد

    1. لو سمحت أنا إبنى عنده فى أول أكتوبر ٥ سنوات ٧ شهور و٢١ يوم واقدمت فى كذا إدارة فى الجيزة إدارة شمال وإدارة الدقى وإدارة الوراق وده رقمه القومى31302100102611 وهل فعلا المرحلة التالتة هى آخر مرحلة تنسيق فى الجيزة وهل هى ظهرت ولا لسه

    2. الاسم حنين أحمد أنور محمود
      السن فى أول أكتوبر 4 سنين و 6 شهور و 17 يوم
      الرقم القومى للطفل 31403140103182
      محافظة القاهرة
      الإدارة عين شمس التعليمية
      برجاء الإفادة والرد

  14. امتي هتظهر المرحله الثالثه والاطفال الي هيتم القبول بالمرحله الثالثه هيكون ليهم مكان فالمدرسه السنه دي ولاهيضفعو المصاريف وليتحقه بالمدرسه السنه القادمه ف kg2 نرجو الافاده

    رد

    1. لم تقم الوزارة باظهار اي نتيجة للمرحلة الثالثة لكن كافة تعليقات الوزارة انها مرحلة اخيرة تاخذ نسبة ضئيلة للغاية تكاد تكون منعدمه لكن من يتم قبوله يدخل المدرسه على الفور هذا العام

  16. الاسم يوانا مجدى موريس الرقم القومى31302090106621 السن فى أول أكتوبر 5 سنين 7شهور و22يوم لم تقبل حتى الأن لماذا افيدونا إدارة المرج التعليميه

    رد

    1. للاسف لم يتم قبولها في المراحل الاولى والثاني ويبدو ان السبب عدم توافر أماكن كثيرة والمرحلة الثالثة لم تظهر نتيجتها حتي الآن

  19. فعلا طيب من فضلك هيبقى اية الحل اذا لاقدر الله لم يتم القبول فى المرحلة التالتة مع العلم انو السنة القادمة لم يكون للولد تجريبى ؟؟؟؟؟

    رد

    1. للاسف مشكلة تواجه الكثير من أولياء الأمور كل عام والحل الوحيد هو التواصل مع الإدارة التعليمية التابع لها والبحث عن أي مدرسة من الممكن ان يكون فيها مكان للطفل او التوجه الي المدارس الخاصة التى من الممكن ان تقبل الطفل

    1. للاسف لم يتم قبوله في المراحل الاولى والثانية ويبدوا ان المرحلة الثالثة لا تقبل الكثير من الأطفال بحسب آخر التصريحات

  25. طيب من فضلك هيبقى اية الحل اذا لاقدر الله لم يتم القبول فى المرحلة التالتة مع العلم انو السنة القادمة لم يكون لها تجريبى علشان بجد الواحد اعصابة تدمرت وحرام عليهم والله اللى بيعملوا فينا دة

    رد

    1. يجب سرعة التواصل مع الادارة التعليمية للاستفسار عن اي مدرسة اخري من الممكن ان يتواجد فيها مكان للطالب او التواصل مع المدارس الخاصة التي ربما يتواجد بها اماكن

  26. إنا بنتي عندها 5 سنين 4شهور ولم يتم قبولها في المرحله الأولى ولا الثانيه ياريت اعرف المرحلة الثالثة امتا الرقم القومي 31306022900242 رقم التسجيل 30467 ياريت حد يرد عليه

    رد

    1. يرجي ذكر الادارة التعليمية التابع لها حتي يتم متابعة الرقم القومي والنتيجة ولم تردنا اي معلومات الي الآن عن نتيجة المرحلة الثالثة

    1. الى الآن لم يقم موقع التربية والتعليم بوضع نتيجة المرحلة الثالثة لكن للاسف تم التأكيد على ان القبول في المرحلة الثالثة يكون بنسبة ضئيلة للغاية

  28. من فضلك انا بنتى اول أكتوبر هتبقى 5سنين و5شهور و22يوم لم يتم قبولها فى المرحلة الأولى والثانية هيكون لها فرصة فى المرحلة التالتة ولا لا الاسم/دارين محمود عبد السلام عبد العزيز
    الرقم القومى /31304090101029 إدارة البساتين ودار السلام

    رد

    1. بالفعل لم يتم القبول في المرحلة الأولى أو الثانية وننتظر نتيجة المرحلة الثالثة لكن للأسف يتم فيها قبول عدد ضئيل جدا من الطلاب

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