تقديم رياض الاطفال 2020 بالمدارس التجريبية كي جي 1 – كي جي 2″عبر  مديرية التربية والتعليم

حالة من الترقب لحركة تنسيق رياض الأطفال2019-2020 في الاسكندرية، يتابعها اولياء الأمور لتحديد إلى أي مدرسة سيقدم عليها ابناؤهم بتلك المرحلة الأولي من مراحل التعليم وهي رياض الاطفال بمحافظة الاسكندرية، حيث سيتم غلق باب التقديم في يوم العشرون من يوليو الماضي في كافة المدارس القومية والرسمية، واليوم نتابع معا من خلال موقعنا وهذا التقرير تنسيق الاطفال بالإسكندرية 22019-2020 ، ومن أم شروط القبول في ريا الأطفال 2019 أن يجب ان يكون سن الطفل فى 1-10-2019 أى ستوجب أن يكون اكبر من 4 سنوات واقل 6 سنوات لبدأ التقديم في رياض الاطفال 2019.

موقع تقديم رياض الاطفال بالمدارس التجريبية 2019-2020

ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال الإسكندرية 2019، من المقرر إعلانها عقب انتهاء وغلق التقديم بين اللحظة والأخرى لكلا من المرحلتين كي جي وان – كي جي 2 عبر مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية من خلال الدخول عبر الرابط الرسمي ثم الاطلاع على نتيجة تنسيق رياض الاطفال من خلال الرقم القومي.

استعلم الآن عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 في محافظة الإسكندرية

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الإسكندرية

ومع الساعات الأولي من صباح الأمس قد صرحت ” أمال عبد الظاهر” وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه تم اعتماد نتيجة تنسيق رياض الأطفال من قبل الدكتور” محمد سلطان” محافظ الإسكندرية للمدارس الرسمية لغات وكذلك المدارس القوميات.

ويذكر بالعام الماضي شمل عدد المتقدمين لتنسيق رياض الأطفال لهذا العام والذي تجاوز 35954 طفلاً بينما بلغ عدد الأطفال المتقدمين فوق سن 5 سنوات إلى 25190، بجانب اعداد أخري سيتم ترشيحها بالمرحلة الثانية.

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