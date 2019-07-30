بدء تنسيق المرحلة الثانية على بوابة الحكومة المصرية وموعد التحويلات والأماكن الشاغرة للشعبة العلمي والادبي

يترقب عدد كبير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات خلال الساعات القليلة القادمة حول تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حول تنسيق شهادة الثانوية العامة وذلك عقب تقدم عدد كبير من الحاصلين على الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى الحالى الى مرحلة الجامعات، وبعد انتهاء المرحلة الأولى تحديد عدد الأماكن الشاغرة وتحديد درجات التنسيق لكل كلية، ومع متابعة كافة التصريحات عن موعد الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة حيث من المنتظر أن يعقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار اليوم خلال المؤتمر الصحفى عن الحد الادني للجامعات للمرحلة الثانية والأماكن الشاغرة
تنسيق المرحلة الثانية
تحديث اليوم عن مراحل التقديم والتحويلات
بوابة الحكومة المصرية
حيث تتيح موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال كافة الروابط العمل على دعم طلبة وطالبات الثانوية العامة من حيث نتيجة التنسيق لكافة المراحل الاولى والمرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة من خلال اداخال رقم الجلوس والرقم السري، كما تعمل على معرفة كافة الأماكن الشاغرة لطلبة المرحلة الثالثة
وخلال الأيام الماضية فقد تم فتح باب التنسيق أمام 193 ألف طالب بالمرحلة الثانية والذين قد سجلوا كافة رغباتك على الموقع الرسمي للتنسيق منذ بداية فتح باب الرغبات وحتى انتهاء المهلة ، كما بدأت المرحلة الثانية بحد أدنى للتقدم 78.05% للشعبة العلمية و 69.51 % للشعبة الأدبية، كما جاءت الدرجات لتكون بعد ادنى 320 درجة والذى تقدم نحو 144 ألف طالب وطالبة وعلى الجانب الاخر ليكون ليكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية 285 درجة والذى وصل عدد طلابها نحو 53 ألف طالبة وطالبة
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حازم سلامة السيد 332542
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