موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2022 خريجي الثانوية العامة والأماكن الشاغرة لتسجيل الرغبات حتى 22 أغسطس

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية يتم الاعلان عنها بعد أيام قليلة من انتهاء التقديم على رغبات المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات لخريجي الثانوية العامة 2022، وقد قام السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرق على أعمال مكتب التنسيق بتقديم نصائح بشأن التقديم بالرغبات على تنسيق المرحلة الثالثة، وكان من أبرزها ترتيب الرغبات بعناية قبل التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، ليتمكن الطالب من الالتحاق بالكلية التي رغب بها والتي تتناسب مع قدراته، هذا وقد أتاحت الوزارة خطوات بسيطة يتمكن من خلالها الطالب من الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية فور الإعلان عن النتيجة بعد غلق باب التسجيل بالرغبات في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

أكد رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق السيد عطا على طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية ألا ينساقوا وراء الكليات الوهمية.

على أن يقوموا بالتسجيل بالرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وضرورة مراجعة موقع المجلس الأعلي للجامعات، ومراجعة وزارة التعليم العالي للتأكد من الكليات.

هذا وقد انطلقت أعمال تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية بالثانوية العامة بدايةً من يوم الخميس الموافق 18 من أغسطس 2022، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة حتى يوم الاثنين 22 من أغسطس 2022.

وتستقبل المرحلة الثانية 269.002 طالب، بحد أدنى 238 درجة للشعبة الأدبية بمعدل نجاح 58.5%، وحد أدنى 246 درجة للشعبة العلمية بمعدل نجاح 60%.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

بعد الانتهاء من أعمال تسجيل الرغبات تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة ليتمكن الطلاب من التعرف على الكلية التي تم قبولهم بها بالجامعات المختلفة على مستوى مصر، ويتم الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية باتباع ما يلي:

الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

ثم النقر على الاستعلام عن النتيجة.

املأ البيانات المطلوبة وهي الاسم ورقم الجلوس.

انقر على عرض النتيجة لتظهر لك النتيجة على الفور واسم الكلية التي تم القبول بها وفق التوزيع الجغرافي.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2022