نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة علمي وأدبي تنسيق الجامعات 2019







نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2019 تزال قيد الإنتظار، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة من التنسيق أمس الأربعاء الموافق4/9/2019، ذلك منذ أن تم فتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة من التنسيق في الرابع والعشرون من شهر أغسطس الماضي، واستمر باب التسجيل مفتوحاً حتى يوم الأربعاء الماضي، ومن المعروف دائماً أن نتيجة التنسيق يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من مرحلة تسجيل الرغبات بيوم أو اثنين على الأكثر، لذلك فمن المرجح أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة هذا العام، يوم السبت المقبل الموافق 7/9/2019.







نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق، أنه لا يوجد شكاوى تخص مكتب التنسيق سواء من الطلاب أو من أولياء الأمور، مشيراً إلى أن كافة الإجراءات تسير بشكل مستقر ومنتظم، كما أكد أن وزارة التعليم العالي شددت على أنه لا وقت آخر لفتح باب التسجيل لتلك المرحلة مرة أخرى، وذلك بعد أن تم إغلاقها وذلك بعد مرور ما يقرب من 11 يوم من فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة، أي أنه لا يوجد مد لفترة التسجيل بعد يوم أمس.







وأضاف السيد عطا رئيس قطاع التعليم، أن عدد الطلاب المتقدمين للتسجيل بالمرحلة الثالثة بلغ نحو 190 ألف طالبة وطالبة، كما أعلن مكتب التنسيق عدد الطلاب المتقدمين للتسجيل 84872 من باقي الناجحين من الدور الأول، وما يقرب من 113479 طالباً من أساس المرحلة الثالثة، وقد تم القبول بتلك المرحلة بحد أدنى 50 % للشعبتين العلمي والأدبي، وقد قام مكتب التنسيق بفتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة من التنسيق، على أن يكون لكل طالب الحق في تسجيل الرغبات الخاصة به وإمكانية التعديل عليها خلال الفترة المحددة لفتح باب التسجيل، على أنه لا يمكن لأي طالب التعديل أو التسجيل بعد غلق التسجيل أمس الأربعاء.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة2019







كما أشار عطا، إلى أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وذلك بعد الانتهاء من مرحلة تسجيل الرغبات بيوم أو يومين على الأكثر، وعلى ذلك من المحتمل أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة يوم السبت المقبل بمشئة الله تعالى، وللتسهيل على جميع الطلاب، نوفر لكم هذا الرابط لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة حين ظهورها (نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019) ، كما كشفت مصادر مسئولة، أنه سوف يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن يتم مراجعتها من قبل مكتب التنسيق، ومن ثم يتم الإعلان عنها في القريب العاجل كما ذكرنا.

وننبه جميع الطلبة والطالبات الراغبين في الإغتراب او تحويلات ، أنه سوف يتم فتح باب تقليل الإغتراب وذلك عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة مباشرة، أي أنه من المحتمل أن يتم فتح باب الاغتراب يوم الأحد المقبل بمشيئة الله تعالى، متمنين للجميع دوام التميز والتوفيق.





