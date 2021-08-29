نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 202، عقد وزير التعليم العالي بعد ظهر اليوم الأحد 29/8/2021 مؤتمر صحفياً بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور المشرف العام على التنسيق السيد عطا، للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021 والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية والتي سوف تبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 أغسطس 202 والحدود الدنيا لأعمال تنسيق تلك المرحلة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021 والأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار عن الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولي بالجامعات الحكومية 2021 وذللك للشعبتين العلمية والأدبية والتي حملت هذا العام مفاجآت كثيرة، تمثلت في انخفاض كبير في الحدود الدنيا بكليات الشعبة العلمية وهي كليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة ويمكن معرفة الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة العلمية والهندسية وذلك كما يلي:-

كما أعلن وزير التعليم العالي أيضاً عن الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولي للشعبة الأدبية والتي شهدت أيضاً انخفاض كبير في المجاميع وذلك كما يلي:-

ومن المقرر أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والتي تحمل النسبة الأكبر من أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31/8/2021 وذلك بالحد الأدنى للشعب الثلاث كما يلي:-

* الشعبة العلمية بحد أدني 254.5 درجة فأكثر بنسبة 62.07%.

* الشعبة الأدبية بحد أدني 238 درجة بنسبة 58.05%.

والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، أعلنها وزير التعليم العالي في المؤتمر الصحفي والتي جاءت كالتالي:-



ويمكن معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للتنسيق للقبول بالجامعات الحكومية 2021 وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:-