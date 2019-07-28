نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019… 98.4% للطب و 97.8% للصيدلة

بعد الانتهاء من أعمال تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى يوم الجمعة الماضية، اليوم الأحد الموافق 28 يوليو، تم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لجميع كليات الطب البشري هو 98.4% والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان 98.29% والحد الأدنى لكليات الصيدلة 97.8% والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي 97.98%، ذلك وفقاً لما صرحت به وزارة التعليم العالي اليوم.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لكيات الشعبة العلمية (علمي علوم)… الحد الأدنى لكل كلية

وقد كشفت وزارة التعليم العالي عن قائمة الحدود الدنيا لجميع كليات شعبة علمي علوم لهذا العام على النحو التالي:

طب المنصورة (405.5)

طب المنوفية بشبين الكوم (405.5)

طب جنوب الوادي (405)

طب الزقازيق (405)

طب طنطا (405)

طب القاهرة (405)

طب سوهاج (405)

طب عين شمس (404.5)

طب الإسكندرية (404.5)

طب قناة السويس بالإسماعيلية (404.5)

طب بنها (404.5)

طب المنيا (404.5)

طب كفر الشيخ (404.5)

طب حلوان (404)

طب بورسعيد (404)

طب أسيوط (404)

طب الفيوم (403.5)

طب السويس (403.5)

طب أسوان (403.5)

طب أسنان الزقازيق (403)

طب أسنان المنيا (403)

طب أسنان بني سويف (403)

طب أسنان أسيوط (403)

طب أسنان الفيوم (403)

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية (403)

طب أسنان طنطا (403)

طب أسنان كفر الشيخ (403)

طب أسنان المنصورة (403)

طب أسنان جنوب الوادي (403)

طب أسنان عين شمس (403)

طب أسنان الإسكندرية (403)

طب أسنان القاهرة (403)

صيدلة المنوفية (402.5)

صيدلة جنوب الوادي (402.5)

صيدلة الفيوم (402)

صيدلة دمنهور (402)

صيدلة المنصورة (402)

صيدلة مدينة السادات (402)

صيدلة المنيا (402)

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ (401.5)

صيدلة بني سويف (401.5)

صيدلة الزقازيق (401.5)

صيدلة طنطا (401.5)

صيدلة القاهرة (401.5)

صيدلة سوهاج (401.5)

صيدلة عين شمس (401.5)

صيدلة أسيوط (401)

صيدلة الإسكندرية (401)

صيدلة بورسعيد (401)

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية (401)

صيدلة حلوان (401)

علاج طبيعي بني سويف (400.5)

علاج طبيعي القاهرة (400.5)

علاج طبيعي كفر الشيخ (400.5)

علاج طبيعي جنوب الوادي (400.5)

طب بيطري المنوفية (399.5)

طب بيطري المنصورة (399)

طب بيطري المنيا (399)

طب بيطري الزقازيق (399)

طب بيطري بني سويف (399)

طب بيطري كفر الشيخ (398.5)

طب بيطري جنوب الوادي (398.5)

طب بيطري أسوان (398.5)

طب بيطري سوهاج (398.5)

طب بيطري أسيوط (398.5)

طب بيطري دمنهور (398.5)

طب بيطري القاهرة (398.5)

طب بيطري الإسكندرية (398)

طب بيطري بنها (398)

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية (398)

طب بيطري مدينة السادات (398)

طب بيطري مطروح (398)

طب بيطري الوادي الجديد (398)

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الهندسية

وجاءت الشعبة الهندسية لتعلن الحدود الدنيا للقبول بكليات الهندسة 95%، وأعلنت الوزارة قائمة الحدود الدنيا لكليات الهندسة على النحو التالي:

هندسة البترول والتعدين السويس (405.5)

هندسة دمياط (397.5)

هندسة المنصورة (395)

هندسة القاهرة (395)

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية (394.5)

هندسة بني سويف (393)

هندسة الزقازيق (392)

هندسة عين شمس (392)

هندسة جنوب الوادي (392)

هندسة طنطا (391)

هندسة المنوفية بشبين الكوم (390.5)

هندسة بنها (390)

هندسة بنها شبرا (389.5)

هندسة كفر الشيخ (389.5)

هندسة بورسعيد (389.5)

هندسة الإسكندرية (389.5)

هندسة سوهاج (389.5)

وخلال المؤتمر الذي تم انعقاده اليوم الأحد لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للقبول بكليات الإعلام 94.39%، وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 96.34% والحد الأدنى لكليات الألسن 95.49%.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالاسم ورقم الجلوس… انطلاق المرحلة الثانية

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الذين سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى لتنسيق 2019، الاستعلام عن نتيجة التنسيق من خلال هذا الرابط ( نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019) ، هذا وقد كشفت اليوم وزارة التعليم العالي أن المرحلة الثانية من التنسيق سوف يتم إطلاقها يوم الأربعاء القادم وحتى يوم الأحد المقبل ، كما أعلنت الوزارة ان الحد الأدنى للمرحلة الثانية 87.05%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية68.05% بمجموع درجات 200 درجة.