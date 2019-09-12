نتيجة تنسيق الدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2019 برقم الجلوس

أعلن اليوم الخميس، 12 سبتمبر، وزير التعليم العالي، أنه من المنطلق حرص وزارة التعليم العالي على ربط التعليم بسوق العمل وذلك من خلال اعتمادهم على التعليم الفني وتحسين جودة التعليم لكي يتم تخريج السواعد البشرية والكوادر التي تقوم بخدمة وتحقيق أهدف الدولة وذلك من خلال التنمية المستدامة، حيث أنه قد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني وذلك لطلاب الشهادات الفنية الدور الأول والثاني، وذلك لتسجيل رغباتهم.







نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019

حيث أنه قد تبين من وجود أعداد زيادة من المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3-5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لعام 2019 عكس العام الماضي الذي تقدم فية حوالي 17000 طالب وطالبة.







كما تقدم اجمالي طلاب وطالبات الشهادات الفنية نظام 3-5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين نحو 197146.

بوابة الحكومة المصرية







وبالتالي بلغ عدد الطلاب المرشحين نحو (191159) طالب وطالبة، وذلك من خلال ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي اطار الأعداد المحددة لكل شهادة ومن خلال قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا القرار.

حيث يبلغ عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية، المعاهد التابعة للوزارة نحو 170944، والكليات الجامعية نحو 20215، باجمالي عدد طلاب نحو 191159.







حيث تم استبعاد نحو (5984) طالب وطالبة لتدوينهم رغبات لم تتناسب مع مجموعهم والحد الأنى الذي أعلن ف التنسيق، ولذلك سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لذلك الطلاب لكي يتم تسجيل رغباتهم، كذلك يتم تسجيل رغبات المتخلفين يوم الجمعه الموافق يوم الجمعة 13 سبتمبر، ويمكن الحصول على نتيجة نتيجة الشهادات الفنية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.