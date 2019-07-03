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نتيجة بكالوريا سوريا 2019 برقم الإكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي moed.gov.sy الدورة الأولى

كتب هشام سيدفي آخر تحديث
نتيجة بكالوريا سوريا 2019 برقم الإكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي moed.gov.sy الدورة الأولى

نتيجة البكالوريا السورية 2019 برقم الإكتتاب، لا يفصلنا عنها سوى ساعات قليلة فقط عبر موقع الوزارة التربية والتعليم السورية الرسمي moed.gov.sy، وجاء ذلك وفقًا لأقوال بعض التقارير التي أشارت إلى ذلك الأمر، بعدما تم إنتهى المعلمون بالفعل من تصحيح أوراق الإمتحانات التي قد بدأت في بداية شهر يونيو الماضي من العام القائم، والتي قد يستعد الوزير التعليم السوري الدكتور “هزوان الوز” إعتمادها رسميًا.

ومن المفترض أن نتائج بكالوريا سوريا 2019 علمي وأدبي وشرعي سوف تُذاع من قبل وزارة التعليم السورية خلال مؤتمر صحفي تترأسه، وهناك بعض التنبؤات على أن النتائج سوف يعلن عنها في يوم السبت المقبل من الشهر الجاري، تزامنًا مع الإعلان عن نسب النجاح والرسوب إحصائيًا، مع العلم أن هناك بعض الأخبار حول أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة مضاهاة بالعام الماضي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة بكالوريا سوريا 2019

الكثير من أهالي الطلاب في التخصصات المختلفة العلمي والأدبي والشرعي لشهادة إتمام المرحلة المتوسطة السورية ينتظر النتيجة، لذلك حرصًا منا قدمنا إليكم الخطوات والتي تتمثل في:

  1. قم بالضغط على رابط موقع الوزارة الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم سيظهر أمامك.
  2. وفي الخانة التي تليها قم بإختيار الشعبة (الفرع) «شعبي-أدبي_شرعي».
  3. ثم الإنتقال إلى إختيار المحافظة التابعة لك.
  4. وأخيرًا رقم الاكتتاب الخاص بك.

نتيجة البكالوريا السورية 2019 برقم الإكتتاب

 

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عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع نجوم مصريه، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدي شركات الإستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلي رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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