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الآن رابط الموقع الرسمي للأزهر الشريف || أخبار نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي 2018/2019 موقع الأزهر التعليمي الرسمي

كتب نور أحمد محمد العيسىفي آخر تحديث
الآن رابط الموقع الرسمي للأزهر الشريف || أخبار نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي 2018/2019 موقع الأزهر التعليمي الرسمي
بوابة الأزهر التعليمية

رابط نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن قرب موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، وأن عملية التصحيح والمراجعة تتم على قدم وساق هذا وقد انتهت الامتحانات الخاصة  بالمعاهد الأزهرية للمرحلة الثانوية.

من جهةٍ أخرى، أعلنت الإدارة المركزية لشئون التعليم؛ عن طبعها كشوفَ رصدٍ جديدة للصف الثالث الثانوي الأزهري، وسوف يتمّ تسليمها للمناطق الأزهرية فَوْرَ الانتهاء منها. ونوّهت الإدارة إلى أن مادة الحاسب الآلي مقررة فقط على المعاهد الخاصة والنموذجية، كما أنه إذا تخلف الطالب في مادتي الخط والتربية الفنية في الفصل الدراسي الأول؛ تُضاعَف له الدرجة في الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019
نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 والطريقة الثانية للاستعلام عن النتيجة

  1. قم بالدخول على موقع الأزهر الشريف الإلكتروني للنتائج
  2. قم بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب
  3. اضغط كلمة بحث وستظهر لك النتيجة.

 لدخول موقع الأزهر التعليمي اضغط هنا

طريقة الاستعلام عن نتائج المعاهد الأزهرية “ابتدائي ..إعدادي .. ثانوي”

نتائجامتحانات الشهادة الابتدائية
نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية

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ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

التعليقات

  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لو سمحتوا
    عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الابتدائي الأزهري محافظة بني سويف مركز بني سويف
    قرية شريف باشا
    رقم الجلوس 99

    رد

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