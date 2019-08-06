نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لهذا العام 2019 هي محل انتظار جميع طلبة وطالبات المرحلة الثانية من الثانوية العامة، الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05%، وبحد أدنى 279 درجة للشعبة الأدبية وبنسبة تصل إلى 68.05%، وذلك بعد انطلاقها يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو الماضي، وعلى ذلك فقد استمرت فترة فتح باب تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام إلى أن تم الانتهاء من أعمال تنسيق المرحلة الثانية وإغلاق باب تسجيل الرغبات يوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري.

نتيجة المرحلة الثانية (إحصاءات)

أعلنت وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، أن إجمالي الطلاب الذين تقدموا بالتسجيل في المرحلة الثانية لهذا العام بلغ نحو 229978 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد طلاب الشعبة العلمية فقط نحو 175673 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية فقط نحو 54305 طالب وطالبة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ( ظهرت الآن )2019

أعنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق لهذا العام 2019، وذلك بعد انعقاد مؤتمر صحفي تم الإعلان فيه عن الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الثانية للشعبتين العلمية والأدبية، حيث جاء الحد الأدنى للقبول بكلية حاسبات جامعة القاهرة نحو 381.5 بنسبة تصل إلى 93.04%، ويليه الحد الأدنى لكلية حاسبات ومعلومات جامعة طنطا بمجموع درجات 391.5 وذلك بنسبة تصل إلى 93.04% ، بينما تحتل جامعة المنصورة المرتبة الثالثة بمجموع درجات يصل إلى 379.5 وبنسبة تصل إلى 92.5% لكلية حاسبات ونظم المعلومات بجامعة المنصورة، ثم تأتي الحدود الدنيا لكليتي حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس وكفر الشيخ بمجموع درجات 379.5 وبنسبة تصل إلى 92.5%.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019

والآن أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الثانية من الثانوية العامة الذين تقدموا بتسجيل رغباتهم لهذا العام، ننقل لكم رابط بوابة الحكومة المصرية والذي يتيح لحضراتكم الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لهذا العام، والذي يوضح الحد الأدنى للقبول بكافة كليات الشعبة الأدبية وكذلك الشعبة العلمية، ونتمنى للجميع المزيد من النجاح والتوفيق.