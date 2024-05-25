نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول أربيل عبر نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية

كشفت وزارة التربية عن آلية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول اربيل 2024، إذ تم انطلاق مرحلة التدقيق الجيد لكافة الدرجات المرصودة من جانب لجان التصحيح في خلال مرحلة التصحيح، إذ أن اللجان تعمل الآن على التأكد من صحة الدرجات المرصودة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة أون لاين من المواقع الرسمية عوضا عن زيارة المدارس.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول اربيل

أطلقت وزارة التربية العراقية العنان لمرحلة التدقيق في النتائج والتي تمهد الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول اربيل 2024 وبقية المحافظات في جمهورية العراق، والتي يكون منها العاصمة بغداد ومحافظة الرصافة الأولي والثانية والثالثة ،وكذلك محافظة الأنبار وديالي ودهوك والسليمانية وواسط وكربلاء وكركوك والقادسية وصلاح الدين، وأيضا محافظة الكرخ الأولي والثانية والثالثة، و يتم رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة من اجل الاستعلام عنها وطباعتها عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى وزارة التربية العراقية.

النقر لتسجيل رمز التحقق المرئي.

النقر على تبويب submit.

تحديد الخدمات الالكترونية.

الدخول إلى الخدمات الطلابية.

النقر على نتائج 2024.

تحديد نتيجة الصف السادس الابتدائي.

اختيار الدور الأول.

تسجيل اسم الطالب أو الطالبة.

إدخال رقم الامتحان أو رقم المقعد.

النقر على زر استعلام.

يمكن تحميل النتيجة عند الرفع و طباعتها.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

من خلال الدخول إلى موقع نتائجنا الوزاري يمكن الحصول على النتائج مباشرة بشرط تسجيل البيانات المطلوبة والتي يكون منها تسجيل رقم المقعد الخاص بالمستعلم، ومن ثم يتم عرض النتيجة، وقد أشار نتائجنا على إتاحة طباعة النتيجة بي دي أف فور ظهورها عن طريق ما يأتي: