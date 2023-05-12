نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 الشهادة الابتدائية محافظة البحيرة بالاسم قريبا

لقد انتهت المرحلة الأولى من الرحلة التعليمية لطلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة البحيرة بنهاية العام الدراسي 2022 – 2023. ويترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 أو كما تسمى أيضًا نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني.

الجدول الزمني للامتحانات

في الأسبوع الأول من مايو 2023، بدأ الطلاب مشوار امتحاناتهم. وفي يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، انطلقت امتحانات الشهادة الابتدائية، وكان الطلاب قد اجتازوا بنجاح امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية. وبحلول يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، أكمل الطلاب امتحانات اللغة الإنجليزية والعلوم، لينهوا بذلك مرحلتهم الابتدائية.

نتائج الصف السادس الابتدائي

أما بالنسبة للحصول على النتائج، فالأمور بسيطة. النتائج للفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي بمحافظة البحيرة ستكون متوفرة إن شاء الله على هيئة ألوان بدلاً من الدرجات، بحيث ستكون النتائج مقسمة إلى أربعة مستويات:

مستويات النتائج

اللون الأزرق يشير إلى الطلاب المتفوقين الذين حصلوا على درجات تتراوح بين 85 و100.

يشير إلى الطلاب المتفوقين الذين حصلوا على درجات تتراوح بين 85 و100. اللون الأخضر يمثل الطلاب ذوي الأداء المتوسط، وهم الطلاب الذين حصلوا على درجات تتراوح بين 65 و85.

يمثل الطلاب ذوي الأداء المتوسط، وهم الطلاب الذين حصلوا على درجات تتراوح بين 65 و85. اللون الأصفر يمثل الطلاب الذين حصلوا على درجات تتراوح بين 50 و65، وهم أقل من المتوسط.

يمثل الطلاب الذين حصلوا على درجات تتراوح بين 50 و65، وهم أقل من المتوسط. اللون الأحمر يعبر عن الطلاب الذين حصلوا على درجات تحت الـ 50، وهم ضعفاء في الأداء.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج من خلال المدرسة، حيث تتم مشاركة النتائج على الجدران أو يتم توزيعها بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاطلاع على النتائج عبر صفحات المدرسة الرسمية على الفيسبوك أو من خلال البوابات الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية والتي سيتم الإعلان عليها قريباً بشكل رسمي.

متى ستظهر نتائج السادس الابتدائى البحيرة

بالنسبة لتوقيت النتائج، فإن الإدارات التعليمية بالبحيرة قد بدأت في تصحيح الأوراق. ومن المتوقع أن تستمر عمليات التصحيح من 10 إلى 15 يوما. وبناءً على ذلك، يتوقع أن تظهر النتائج للطلاب في الأسبوع الأخير من شهر مايو أو بداية شهر يونيو القادم.

إلى ذلك الحين، نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مستقبلهم الدراسي.