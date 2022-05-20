رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

بعدما اجتاز طلاب الرابع ابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى كافة المحافظات المصرية، وحاليا يبحث معظم الأولياء والطلاب عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي على طريقة استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالسم ورقم الجلوس 2022 التي من المحتمل أن يتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية في الساعات القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

يستطيع كافة أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي لترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022 من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها وزارة التربية المصرية والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

ثم يجب عليك اختيار قائمة الاستعلام عن نتائج الطلاب

إدراج جميع بيانات الطلاب الشخصية بشكل صحيح مع مراعاة الدقة أثناء الكتابة.

تسجيل رقم جلوس الطالب والاسم وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية التي ينتمي إليها التلميذ المراد الاستعلام عن نتيجته.

ثم النقر على زر الاستعلام

في الأخير يمكن طباعة النتيجة المتحصل عليها في الفصل الدراسي الثاني.

كما يمكن معرفة نتيجة الطالب الذي يدرس في الرابع ابتدائي على مستوى مختلف المؤسسات التعليمة في ميع المحافظات المصرية من خلال الذهاب للمدرسة واستلام كشف النقاط ويمكن قراءة العلامات المتحصل عليها على النحو التالي: