موعد استظهار نتيجة الثانوي الصناعي والتجاري الفني تيرم ثاني 2019 : نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الثانوي الصناعي التجاري والزراعي والفندقية وكذلك التمريض للعام الدراسي المنتهي 2018-2019، والتي أصبحت على وشك الظهور بعد انتهاء امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، وذلك بعد أداء طلاب الثانوي الصناعي، وجميع أقسام وشعب المراحل الدراسية في الدبلومات الفنية، صناعي ـ تجاري – زراعي – فندقي، وانتهاء امتحانات الدبلومات الفنية لسنوات النقل، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بموعد ظهور نتيجة الصف الثالث الفني، كما سنوافيكم بطريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الفني المصرية.
ومن خلال هذا التقرير سنتابع مع أبناؤنا وبناتنا طلاب الدبلومات الفنية نتيجة الثانوي الفني للعام الدراسي 2018-2019، ونعدكم أيضا في وقت لاحق بمتابعة نتائج جميع المحافظات في شهادة الدبلومات الفنية، الزراعي – الصناعي – التجاري – الفندقي، وذلك من خلال متابعة يومية وتحديث مستمر لأخر أخبار النتائج.
نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الامتحانات ونتائج الدبلومات الفنية في جميع الأقسام والشعب، وجمع مستويات المدارس الفنية المختلفة، بالخطوات التالية:
- الدخول على بوابة التعليم الفني
- يقوم الطالب بإدخال الكود الخاص به
- يقوم الطالب بإدخال رقم السر الخاص به.
بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية
يتم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية
- ادخل على بوابة الثانوي الفني
- يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك
- ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”
- يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وحينها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.
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موعد التصديق على نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 | نتائج الصف الثالث الثانوي الصناعي .. التجاري .. الزراعي .. الفندقي.. التمريض
أما عن نتائج الدبلومات الفنية فسينم الإعلان عنها من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني، والاستعلام سيكون على البوابة عن نتيجة الدبلومات في جميع المحافظات، والذي يتم عليه الاستعلام عن النتائج ومواعيدها، والدخول برقم الجلوس والرقم السري، تابعونا على موقعنا في تغطية متميزة لنتيجة الثالث الثانوي الصناعي والتجاري باقي الأقسام والشعب لنتائج الدبلومات الفنية، طريقة الاستعلام عنها.
التعليقات
هى طلعت ولا لا
هي النتيجه هتظهر امته لو سمحت اديلها فتره كبيره كده
الصف الثاني ثانوي الصناعي محافظه قنا قسم كهرباء
عاوزه النتيجه بتعت ٢ تجاره
زينب ممكن نتعرف رقم الهاتف 01098507164
نتيجه تانيه ثانوي
٣٧١١رقم الجلوس
الاسم :مؤمن عصام يوسف
مدرسه: امبابه الثانويه الصناعيه
الاسم امين جميل عبد الرحيم مدرسة الثانوية صنايع
عايزه اعرف هعرف امتا انا بقيت قي كليه او معهد ازاي عن طريق ايه ياريت حد يرد عليه ضروري
الموقع الاكتروني
2502443
احمد محمد عباس طايع
التخصص اعمال نجارة العمارة
مدرسه قنا الثانويه الزخرفية المعماررية
رقم الجلوس 2198075
عاوز النتيجه بتعتي ان اسمي مصطفي محمد عيسي محمد
رم الجلوس 2751101
135110
٢١٦٨٨٦٠
رقم جلي٢١٦٨٨٦٠
لوسمحتو الرد قنا
٢١٦٨٨٦٠