موعد استظهار نتيجة الثانوي الصناعي والتجاري الفني تيرم ثاني 2019 : نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الثانوي الصناعي التجاري والزراعي والفندقية وكذلك التمريض للعام الدراسي المنتهي 2018-2019، والتي أصبحت على وشك الظهور بعد انتهاء امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، وذلك بعد أداء طلاب الثانوي الصناعي، وجميع أقسام وشعب المراحل الدراسية في الدبلومات الفنية، صناعي ـ تجاري – زراعي – فندقي، وانتهاء امتحانات الدبلومات الفنية لسنوات النقل، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بموعد ظهور نتيجة الصف الثالث الفني، كما سنوافيكم بطريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الفني المصرية.

ومن خلال هذا التقرير سنتابع مع أبناؤنا وبناتنا طلاب الدبلومات الفنية نتيجة الثانوي الفني للعام الدراسي 2018-2019، ونعدكم أيضا في وقت لاحق بمتابعة نتائج جميع المحافظات في شهادة الدبلومات الفنية، الزراعي – الصناعي – التجاري – الفندقي، وذلك من خلال متابعة يومية وتحديث مستمر لأخر أخبار النتائج.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي

نتيجة الدبلومات الفنية 2019



يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الامتحانات ونتائج الدبلومات الفنية في جميع الأقسام والشعب، وجمع مستويات المدارس الفنية المختلفة، بالخطوات التالية:

الدخول على بوابة التعليم الفني يقوم الطالب بإدخال الكود الخاص به يقوم الطالب بإدخال رقم السر الخاص به.