الآن نتيجة الصف التاسع 2019 ” نتيجة الثانوية العامة اليمنية 2019 ” الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس

ننشر نتائج الصف التاسع في اليمن 2019 ” نتيجة التعليم الأساسية اليمنية ” ونتائج الثانوية العامة اليمنية 2019 الدور الأول والثاني التي طال انتظارها كثيرا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعدما انتهى جميع الطلبة والطالبات من تأدية امتحانات الدور الأول خلال الفترة الماضية وبالتحديد نهاية شهر يوليو الماضي لكل من الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والصف التاسع، وأن ذاك انطلقت عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة بجميع لجان الكنترول وحتى وقتنا الحالي لم تنتهي وزارة التربية والتعليم اليمنية من الكشوف النهائية لإعلان نتائج تاسع اليمن والثانوية العامة في اليمن 2019 حسب الاسم والجلوس عبر الموفع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
وسوف ننقل إليكم متابعة مستمرة لكافة أخبار الصحفة الرسمية لوزارة التربية والتعليم اليمنية والتي تنشر جميع المعلومات عن نتائج الصف التاسع في اليمن 2019 وأيضا موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2019 فرع العلمي والأدبي والمهني، وأيضا سيتم توفير روابط الحصول على نتائج الدور الأول باليمن حال اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم ورفعها رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
نتيجة الصف التاسع اليمن 2019
تستعد جميع لجان الكنترول من إنهاء جميع أوراق امتحانات الطلاب في مختلف المواد الدراسية وذلك ليتمكن كل منهما من التعرف على المصير التعليمي المنتظر سواء ناجح الاستعداد للمرحلة التعليمية القادمة أو راسب التعرف على نقاط الضعف ومحاولة تصحيحها خلال العام الدراسي الجديد، وكل ما علينا من خلال موقعنا نجوم مصرية سوف نوفر رابط الاستعلام عن نتائج اليمن 2018 للصف التاسع ” شهادة التعليم الأساسي” والثانوية العامة.
- الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية نتائج امتحانات.
- تسجيل كل من الاسم ورقم الجلوس والفصل الدراسي.
- اختيار المرحلة سواء الصف التاسع أو الثانوية العامة في اليمن.
- عرض النتيجة.
تم اعتماد نتائج الثانوية اليمنية 2019 يوم 28 أكتوبر وتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة من خلال الرقم المختصر 161 وأو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمينية المتواجد أعلاه بالمقال ومع تمنياتي بالنجاح لجميع الطلاب.
التعليقات
عبدالواحدعبدالباسط عبدالواحدالعنهمي نشتي نعرف مجموع الدرجات للطالب 2018ثانويه مجمع السعيدذمار
نصير طاهر محسن علي
نتيجه الطالب مراد احمدعبدالله زقم. رقم الجلوس544148
نتيجه الثانويه لعام 2018
نتيجه ثالث ثانوي اسامه عبده مدهش محمد 413440
نتيجة ثالث ثانوي علمي فاطمة احمد صالح الحمزي رقم الجلوس 487588
نشتي نوصل لنتائج ثالث ثنوي لسنه 2017.2018 امانه العاصمه صنعاء
نتيجة الثانويه علمي رقم جلوس 443774
طلب نتيجة ثانوية
نتيجه ثالث ثانوي 604742
متى يتحرك نتائج الثانويه العامه 2018.2019
ياااااااااا جماعه نشتي رابط لا نتائج الصف الثالث الثانوي با امانه العاصمه صنعاء
عبدالاله محمد علي يحيى
رقم الجلوس/٤٤١۰٧۰
نتايج ثالث ثنوي مدرسه الهدي الفرع اب مركز خالد بن الواليد
نتائج تاسع محمد حسين محمد الرميم رقم الجلوس 137401
447520
متئ سيتم ظهور النتائج الثنويه العامه القسم العلمي
متي موعد اعلان نتائج الثانويه العامه اليمن صنعاء
متى موعظ نتائج الثالث الثانوي
نتيجة تاسع الاسم محمد حسين عبود سعيد التبيلي رقم الجلوس 20797