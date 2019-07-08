الآن نتيجة الصف التاسع 2019 ” نتيجة الثانوية العامة اليمنية 2019 ” الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس

ننشر نتائج الصف التاسع في اليمن 2019 ” نتيجة التعليم الأساسية اليمنية ” ونتائج الثانوية العامة اليمنية 2019 الدور الأول والثاني التي طال انتظارها كثيرا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعدما انتهى جميع الطلبة والطالبات من تأدية امتحانات الدور الأول خلال الفترة الماضية وبالتحديد نهاية شهر يوليو الماضي لكل من الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والصف التاسع، وأن ذاك انطلقت عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة بجميع لجان الكنترول وحتى وقتنا الحالي لم تنتهي وزارة التربية والتعليم اليمنية من الكشوف النهائية لإعلان نتائج تاسع اليمن والثانوية العامة في اليمن 2019 حسب الاسم والجلوس عبر الموفع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وسوف ننقل إليكم متابعة مستمرة لكافة أخبار الصحفة الرسمية لوزارة التربية والتعليم اليمنية والتي تنشر جميع المعلومات عن نتائج الصف التاسع في اليمن 2019 وأيضا موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2019 فرع العلمي والأدبي والمهني، وأيضا سيتم توفير روابط الحصول على نتائج الدور الأول باليمن حال اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم ورفعها رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

نتيجة الصف التاسع اليمن 2019

تستعد جميع لجان الكنترول من إنهاء جميع أوراق امتحانات الطلاب في مختلف المواد الدراسية وذلك ليتمكن كل منهما من التعرف على المصير التعليمي المنتظر سواء ناجح الاستعداد للمرحلة التعليمية القادمة أو راسب التعرف على نقاط الضعف ومحاولة تصحيحها خلال العام الدراسي الجديد، وكل ما علينا من خلال موقعنا نجوم مصرية سوف نوفر رابط الاستعلام عن نتائج اليمن 2018 للصف التاسع ” شهادة التعليم الأساسي” والثانوية العامة.

الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية نتائج امتحانات.

تسجيل كل من الاسم ورقم الجلوس والفصل الدراسي.

اختيار المرحلة سواء الصف التاسع أو الثانوية العامة في اليمن.

عرض النتيجة.

تم اعتماد نتائج الثانوية اليمنية 2019 يوم 28 أكتوبر وتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة من خلال الرقم المختصر 161 وأو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمينية المتواجد أعلاه بالمقال ومع تمنياتي بالنجاح لجميع الطلاب.