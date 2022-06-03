نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يرغب الطلبة والطالبات في التعرف على نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 الترم الثاني، حيث أنهم قد انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الفترة الماضية لتنتهي الامتحانات بشكل رسمي في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو، ليبداو في البحث عن النتائج ورابط استخراج النتائج بشكل الكتروني والمقرر ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ونستعرض معكم اليوم خطوات التعرف على النتائج عن طريق الرابط الرسمي وذلك من أجل التعرف على تقديرات الطالب في كل المواد الدراسية التي أدى امتحانات الفصل الدراسي الثاني بها.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 الترم الثاني

تستمر عمليات البحث الآن عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 الترم الثاني، وذلك في كافة محافظات مصر، حيث قد انتهى الطلاب الأسبوع الماضي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ليبحثوا باستمرار عن رابط الاستعلام عن النتيجة من خلال المنزل، وخاصة بعد ظهور النتائج في بعض المحافظات كما أنه في الفترة الماضية ظهرت نتائج بعض المراحل الدراسية ومن ضمنها نتائج الشهادة الاعدادية في عدة محافظات، وقد سهلت وزارة التربية والتعليم أمر الاستعلام عن النتائج ليصبح بشكل الكتروني عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها، وإليكم الخطوات الخاصة بالاستعلام عن النتائج في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 الترم الثاني

يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 الترم الثاني، عن طريق اتباع الخطوات التالية..

يجب على الطالب أن يقوم بالتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم. ثم يقوم باختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب. بعد ذلك يقوم باختيار نتيجة أولى ثانوي. يكتب الطالب بعد ذلك كل البيانات المطلوبة ومنها رقم الجلوس. يضغط في النهاية على زر استعلام.

تقديرات نتيجة الصف الاول الثانوي

يتم اعتماد نظام التقديرات في امتحانات صفوف النقل الثانوية، وإليكم تفاصيل الأمر ..

من 85% حتى 100% يعبر عن تقدير امتياز.

أما من 65% إلى 85% يكون تقدير الطالب جيد جدا.

بينما من 65% حتى 50% يكون التقدير جيد.

أما التقدير أقل من 50% يعبر أن مستوى الطالب.

ويتم تطبيق هذا الأمر أيضا في نتيجة الصف الثاني الثانوي.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني

يمكن الحصول على النتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية..