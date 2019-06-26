“تفاصيل هامة” نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي 2019 نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي والتجاري والفندقي والتمريض والزراعي بجميع الأقسام والشعب، وذلك للعام الدراسي 2018-2019، من خلال هذا التقرير يمكنكم التعرف على نتائج الدبلومات الفنية في جميع المدارس، الصناعي – التجاري – الزراعي – الفندقي، والاستعلام عنها من خلال الدخول على البوابة المصرية للتعليم الفني، بوابة التعليم الفني، والتي يتم الاستعلام من خلالها على نتائج المراحل التعليمية الفنية المختلفة، سنوات النقل، والنهائي الفني” الدبلومات الفنية.
كما يمكنكم متابعة الاطلاع على أرقام الجلوس ومقار لجان الامتحان لجميع سنوات النقل والدبلوم من خلال بوابة الثانوي الفني، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بجميع ما يخص امتحانات خاصة نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري، الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي.
نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري والصناعي والزراعي والفندقي
يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الدخول على البوابة المصرية للتعليم الفني، والتي تتيح للطالب الاستعلام عن نتيجته باستخدام رقم الجلوس، وتم تغيير أسلوب الاستعلام عن النتاج ليكون إلكترونيا لتسهيل التعرف على النتائج، وكذلك أرقام الجلوس واللجان وجداول الامتحانات لجميع طلاب الدبلومات الفنية، كما تتيح البوابة الاستعلام عن نتائج السنوات النهائية للتعليم الفني، زراعي – صناعي – تجاري – فندقي.
الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني وجميع الشعب
يمكنكم الاستعلام عن جداول الامتحانات ونتائج الدبلومات الفنية في جميع المراحل الفنية المختلفة، وجمع مستويات المدارس الفنية المختلفة، بالخطوات التالية:
- الدخول على بوابة التعليم الفني
- يقوم الطالب بإدخال الكود الخاص به
- يقوم الطالب بإدخال رقم السر الخاص به.
بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية
يتم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية
- يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك
- ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”
- يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وجيمها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.
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نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019 تم إعلانها كالأعوام السابقة على الموقع الرسمي للوزارة، حيث يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم من خلال رقم الجلوس وأيضًا من خلال المدرسة التابع لها في اليوم التالي من إعلان النتيجة على الموقع.
التعليقات
احمد حسين صديق محمد
اسلام حماده نور الدين
جمال على عبدالمقصود
لوسمحت عايزه اعرف نتيجه الصف الثاني التجارى بكفر الشيخ
رشا احمد محمدااحمد الصف الاول الثانوي التجاري مدرسة صان الحجر الاعدادية رقم الجلوس 2131
نتيجه الصف الاول التجارية محافظة قنا مركز الوقف
رقم الجلوس 3384020
الف الف الف الف الف الف الف الف يا اميرة
نتيجه الصف الاول التجارة
ايمن هاني مبورك
الصف الثاني الزراعة المنيا
رقمالجلوس ٥٠٨٤
انا اسمى هادى طارق زهران محمد
عاوز اعرف نتيجه الصف الاول اخر العام لمدارسه طلعت الثانويه التجاريه بنين
المنيا مطاي
ياسر اسامة ثانية تجارة 2196
ارجو نتيجه تانيه ثانوي مهني مدرسه غمره الاسم اشرف جلاء محمد لطفي
رقم الجلوس ٤٠٧٢
الاسم\ احمد حسين احمد محمد حسان
الصف الثاني الزراعي بالفيوم
رقم الجلوس 7010
مدرسه الثانوى التجاره بنات بملوى
حماده العرنوطي
ساره عبد العظيم هارون الصف أولى تجارة مدرسه أوسيم الثانويه التجاريه المشتركه رقم الجلوس505
الف مبورك
ممكن الشهاد الصف الاول التجارى الفنى رقم الجلوس1079
اسمى دينا محمد عبد اللطيف ابراهيم محمد
صييييييييفر
اسم المحا فظه
يوسف جابر ابو الحمد الصف الثاني ثانوي 5241
رقم الجلوس 842 المنيا
محمد رياض مدرسة الشهيد محمد شعبان التجاري رقم الجلوس ٢٩١
فاطمه احمد يوسف
1727
رقم الجلوس 2052
مازن ايمن بدير غربتيره \الحامول\كفرالشيخ الصف الثاني التجاري -رقم جلوس 3468
يارا احمد ابراهيم احمد
رقم الجلوس 215
محافظه القاهره
مدرسه السيده الرقيه التجاريه بنات
دينانادي محمدعيسى محافظة الفيوم رقم الجلوس 305
كفر الشيخ صناعى 481
ممكن اني اعرف نتيجه الصف الاول التجارى رقم الجلوس ٢٥٢
الصف الاول الثانوى الصناعى
احمد محمد عوض على
رقم الجلوس 157
محافظة الاسكندرية
اناعيزة اعرف النتيجة رقم جلوسي ٦٨٣
انا في الصف الاول الثانوي التجاري رقم جلوسي ٦٨٣
سعاد سعيد فتوح عبدالدايم
رقم الجلوس 1121
مدرسه السيده خديجه التجاريه بنات
الصف الثاني التجاري
رقم الجلوس 2264
محافظه الغربيه
مدرسه ابي عبيده بن الجراح
شعبه تأمينات
إسلام الصاوي محمد الصاوي. الصف الثاني الصناعي مدرسة علي عبد الرازق الثانوية الصناعية .بلقاس دقهلية رقم جلوس 3333
انا اسمي محمد محمد السيد ابراهيم
رقم الجلوس 659
انا عاوز اعرف النتيجة الاسم ماهر حسان عبد العظيم على رقم الجلوس 299
ممكن لو سمحتوا اسم
احمد السعيد رسلان
محافظة كفرالشيخ مدرسة بيلا تانية تجاري
رقم الجلوس 814
احمد صلاح على
احمد رقم الجلوس 1761
انا اسمى مروان حسان محمد حسن رقم الجلوس 545 وعايز نتيجة الصف الاول الثانوى الصناعى مهنى مدرسة كفر عشرى بالاسكندريه
كرلس مجدي حليم كامل المنيا ملوي نتيجه الثانويه الصناعيه الصف الثاني رقم الجلوس ٢١٣٩