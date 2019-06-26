موعد استظهار نتيجة الثانوي الصناعي والتجاري الفني تيرم ثاني 2019 : نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الثانوي الصناعي التجاري والزراعي والفندقية وكذلك التمريض للعام الدراسي المنتهي 2018-2019، والتي أصبحت على وشك الظهور بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أداء طلاب سنوات النقل بالثانوي الصناعي، وسنوات النقل بجميع المراحل الدراسية في الدبلومات الفنية، صناعي ـ تجاري – زراعي – فندقي، وانتهاء امتحانات الدبلومات الفنية لسنوات النقل، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بموعد ظهور نتيجة الصف الثالث الفني، كما سنوافيكم بطريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الفني المصرية.

ومن خلال هذا التقرير سنتابع مع أبناؤنا وبناتنا طلاب الدبلومات الفنية نتيجة الثانوي الفني للعام الدراسي 2018-2019، ونعدكم أيضا في وقت لاحق بمتابعة نتائج جميع المحافظات في شهادة الدبلومات الفنية، الزراعي – الصناعي – التجاري – الفندقي، وذلك من خلال متابعة يومية وتحديث مستمر لأخر أخبار النتائج.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي

نتيجة الدبلومات الفنية 2019



يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الامتحانات ونتائج الدبلومات الفنية في جميع الأقسام والشعب، وجمع مستويات المدارس الفنية المختلفة، بالخطوات التالية:

الدخول على بوابة التعليم الفني يقوم الطالب بإدخال الكود الخاص به يقوم الطالب بإدخال رقم السر الخاص به.

بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية يتم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية ادخل على بوابة الثانوي الفني

يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك

ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”

يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وحينها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة. أقرأ أيضا وتعرف على: نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني 2019 نظام 5 سنوات .. 3 سنوات على البوابة المصرية للتعليم الفني .. الثانوي التجاري .. الصناعي .. الزراعي أما عن نتائج الدبلومات الفنية فسينم الإعلان عنها من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني، والاستعلام سيكون على البوابة عن نتيجة الدبلومات في جميع المحافظات، والذي يتم عليه الاستعلام عن النتائج ومواعيدها، والدخول برقم الجلوس والرقم السري، تابعونا على موقعنا في تغطية متميزة لنتيجة الثالث الثانوي الصناعي والتجاري باقي الأقسام والشعب لنتائج الدبلومات الفنية، طريقة الاستعلام عنها.

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