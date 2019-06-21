نتيجة الصف الأول الثانوي 2019.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني|| مديريات التعليم ترسل نتائج الطلاب للوزارة لاعتمادها والإعلان عنها

ينتظر الكثير من الطلاب إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019، حيث يتابع أولياء الأمور إعلان نتيجة الطلاب لأولى ثانوي، فبعد انتهاء الطلاب من متابعة وتصحيح أوراق إجابات الطلاب بعد أن كان يوجد بعض المشاكل التي حدثت للطلاب خلال أداء بعض امتحان بعض المواد الدراسية الخاصة بهم والتي تتمثل في عدد 10 مواد دراسية، ومن ضمن تلك المشاكل التي أثارت قلق الطلاب وأولياء الأمور هو صعوبة بعض الأسئلة لبعض المواد الدراسية، مع تعطل النظام على التابليت بسبب سقوط السيستم وعدم تمكن اغلب الطلاب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.
كما قد أكد عدد من المسئولين داخل وزارة التربية والتعليم في امتحانات الصف الأول الثانوي بأن إعلان نتيجة امتحانات طلاب أولى ثانوي الورقية والإلكترونية ستكون عن طريق مؤتمر صحفي كبير برئاسة وزير التربية والتعليم خلال الأسبوع الحالي.
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019
حيث قد صرحت وزارة التربية والتعليم على أن الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي اصبح قريب وأنه سوف يتم اعتمادها في يوم الأحد القادم، كما أشارت عن طريقة ظهور النتيجة من خلال منصة إلكترونية لموقع إعلان النتائج لأول لمرة للصف الأول الثانوي، وسيكون الظهور للنتيجة عن طريق منصة LMS الإلكتروني، كما تمنح الطمأنينة للطلاب وأولياء الأمور بأن النتيجة ستفرح الطلاب وتلبي رغبات أولياء الأمور.
طريق الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي
- يمكن الاستعلام عن كل ما يخص نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.
- أو من خلال رابط موقع التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة.
- يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط عبر موقع LMS التعليمي الإلكتروني.
كما قد أشارت وزارة التربية والتعليم بأن طلاب الصف الأول الثانوي العام حيث يعد عام تجريبي لكل الطلاب وإنها تعتبر سنة تجريبية حتى يقوم الطلاب بالتعود على نظام التعليم باستخدام التابليت.
إعلان نتيجة أولى ثانوي عام الترم الثاني 2019
أعلنت مصادر خاصة من داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، بأن مديريات التعليم في جميع المحافظات، قد انتهت من إرسال نتيجة الصف الأول الثانوي الورقية والإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من تصحيح ورصد إجابات الطلاب وفي خلال أيام من الأسبوع الحالي ستعلن النتيجة من خلال مؤتمر صحفي كبير.
التعليقات
النتيجه ها تظهر امتى
انشاء الله على بكرة او بعده
بكرة او بعده
يا جماعه متقلقوش إن شاء الله خير اتفائلوا
ان شاء الله خير وهننجح كلنا ربنا عارف احنا اي الي حصلنا السنة دي واتفائلو بالخير تجدوه 🤲
معكى حق
ازاي ها نجيب النتيجة على موقع LMS
الكل على أعصابه ومش عارف النتيجة هتظهر امته حرام عليكم بجد كده كثير مفيش حد عارف حاجه وكله يفنى هى سنه نحس
قالوا يوم الاحد…….
يا رب تظهر يوم الاحد
مش مهم احنا حنروح في شهر سبعه متأكدين انشاء الله رياضه وانجليزي😂😂😂
ايوه كده خليكوا جامدين💪💪
ابعتلي لم تجي النتيج
انت كدة هتسقط
ويوم الخميس
انا مش عارفة والله هم بيفكروا ازاى المفروض يعلنوها من بدرى شوية عشان إللى عنده امتحان فى شهر سبعة يكون عارف ويستعد كويس وهم اصلا محتاجين المدرسين إللى بيعلموا لاولى عشان تالتة وهو كده عمل عجز فى المدرسين إللى بيصححوا لتالتة من ناحية و عطل إللى عايز يذاكر لشهر سبعة من ناحية تانية حسبى الله ونعم الوكيل 😠😡😠
مش مهم احنا حنروح في شهر سبعه متأكدين انشاء الله رياضه وانجليزي😂😂😂
تعبنا من كتر التفكير حرام كده
النتيجة حرام عليكم كده كتير
قالوا يوم الاحد ……ومفيش حاجة
يا جماعه النتيجة طلعت بس هنجبها ازاى🤔
هما بيقولوا احتمال كبير تظهر يوم الأحد إنشاء الله
اسمي ساره فهمي سعيد كليب رقم جلوسي 18631
ساره فهمي سعيد كليب رقم الجلوس18631
النتيجة هتظهر يوم الاحد ان شاء الله بس هنجيبها ازاى وانا فى مدرستى معطناش ارقام جلوس كنا قعدين فصول اعمل ايه
😭😭😭😭😭لا كدة كتير بقا انا زهقت حرام عليكو سنه ذي الزفت والله …بجد سنه نحس ….بقينا دفعه التجارب 😭😭😭
مين سمعك😂😂😂
النتيجه هتظر امتا حرام عليكم 😭😢😭😢😭😢😤😤😤😤😤
هننجح بإذن الله
اقسم بالله كده كتييييير😣
امنة ستظهر واجبها ازاي
اعتقد الاحد القادم 🤔
هل يوجد امتحانات فى شهر ٧
اكييييد طبعا واحنا هنكون اول ناس مشرفين فى شهر سبعة 😂🤣😂
اكييييد طبعا واحنا هنكون اول ناس مشرفين فى شهر سبعة 😅😂🤣😂
إمتحان في شهر ٧ ملحق
انشاء الله ملاحق بس😂😂😂
متى تظهر النتيجة