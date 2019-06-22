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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كتب احسان عادلفي آخر تحديث
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ينتظر طلبة الصف الأول الثانوي نتيجة الترم الثاني2019 بفارغ صبر حيث أن الطلبة قد انتهوا من أداء امتحانات خلال الأيام القادمة، وقد صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي بداية الأسبوع الجاري وقد أوشكت أعمال التصحيح ورصد الدرجات على الانتهاء خلال الساعات القليلة القادمة .

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019:

ويمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن النتيجة لجميع المحافظات من خلال

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019:

  • زيارة أي رابط من الروابط السابقة
  • الضغط على نتائج الطلاب
  • كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص
  • ثم الضغط على أظهار النتيجة وسوف يتم عرض النتيجة فورا بالدرجات

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية التعليم أشارت أن نسب النجاح الأولية لطلاب الصف الأول الثانوي قد بلغت حوالي 80% وان النتيجة هذا العام مرتفعة عن الأعوام السابقة، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن أعمال رصد الدرجات وأعمال الكنترول سوف تتم بمنتهى الدقة وسوف تنتهي خلال الساعات القليلة المقبلة .

وقد أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن النتيجة سوف تكون متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وسوف تكون بمجرد اعتمادها فورا .

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عن الكاتب

احسان عادل

مدونة مصرية حاصلة علي بكالريوس تجارة جامعة الاسكندرية عام 2008 اعمل محاسبة ولدت في 23/2/1985 من هواياتي القراءة والكتابة والسفر والرياضة اقيم بمحافظة الاسكندرية

التعليقات

  1. انا بدخل علي موقع lms وبضغط على رسائل الوزاره وما فيش اي حاجه ظهرت
    فمن فضلكوا انا عايزه اعرف المعاد النهائي لظهور النتيجة

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  2. انا بدخل ع lmsوشوف رسائل الوزارة ومفيش اي مواد اخبارية جديدة طب هي هتظهر عليه ولا لا وهي ظهرت اصلا .
    انا من مركز مشتول السوق

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