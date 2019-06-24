نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالكود والرقم الرقمي عبر g10.emis.gov.eg

ينتظر أولياء الأمور والطلاب والطالبات إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصف الأول بمرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، حيث انطلقت الاختبارات بتاريخ 19 مايو 2019م في مادة اللغة العربية، وقد أدى الامتحانات النهائية 650 ألف طالب على مستوى الجمهورية، وقد قررت وزارة التربية والتعليم إقامة الاختبارات على فترتين (صباحية، مسائية)، وتم تقسيم الطلاب والطالبات وفقاً للتالي:
- امتحانات الفترة الصباحية: المدارس الحكومية، الخدمات، المنازل، السجون، المستشفيات.
- اختبارات الفترة الثانية: طلاب المدارس الخاصة، المعاهد القومية.
ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر رابط دخول موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة، ورابط دخول بوابة الثانوية العامة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها للطالب، حيث يتم دخول البوابة من خلال إدخال كود الطالب أو اسم المستخدم ورقم المسلسل وكلمة السر ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”، ومن يرغب في تقديم أي استفسار يتعلق بـ نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي، يمكنه ذلك من خلال ترك تعليقاً أسفل الموضوع، ليتم الرد عليه مباشرةً من قبل موقع نجوم مصرية.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي في تاريخ 19 مايو 2019م بمادة اللغة العربية، وقد طالب السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الطلاب والطالبات بضرورة التحضير للنوعية الجديدة من الأسئلة وعدم الخوف من وصول الامتحان، وأوضح سيادته بأن امتحانات الصف الأول الثانوي تتم بشكل مركزي، حيث تعتمد كل مدرسة من المدارس على شبكة داخلية خاصة بها آمنة بدون توصيل الإنترنت، ففي حال وجود أي مشكلة تواجه أي مدرسة فلن تؤثر على المدارس وليس لها أي علاقة بأي مدرسة أخرى.
وفي إطار الاحتياطات التي اتخذتها الوزارة لكي تخرج بتجربة ناجحة من وراء استخدام التابلت والامتحانات الإلكترونية واستخدام نمطاً جديداً لأسئلة الامتحانات، فقد اتبعت نظام البدائل، حيث استخدمت منصة بديلة للرئيسية تم تجهيزها بشكل مُسبق لكي تقوم بنفس الدور المنوط بمنصة الرئيسية، ولم يقف الأمر عند ذلك وفقط، ولكن في حال حدوث أي مشكلة خاصة بالامتحانات الإلكترونية، فسوف يتم اللجوء كحل أخير إلى الامتحانات الورقية، ومن المقرر نشر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 أو نتيجة أولى ثانوي خلال الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله تعالى عبر بوابة الثانوية العامة أو موقع الوزارة أو منصة lms للنتائج.
وقد تم عقد اختبارات الصف الأول الثانوي خلال الفترة من تاريخ 19 إلى 30 مايو 2019م بشكل إلكتروني بالمدارس التي تم تجهيزها بنظام open book، حيث يهدف هذا النظام إلى نجاح الطالب أو الطالبة ومن ثم الانتقال للمرحلة التعليمية التالية “الصف الثاني الثانوي”، وذلك من خلال حصول الطالب أو الطالبة على 50% من الدرجات أو أكثر بالمواد الدراسية التي قام بدراستها خلال الفصل الدراسي الثاني، ويتم نشر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 للاستعلام عنها بالكود والرقم القومي عبر الموقع التالي:
رابط استعلام النتيجة الرسمي (g10.emis.gov.eg).
نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019
يترقب العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2019م، ونظراً للجهد المبذول من قبل موقع نجوم مصرية ساعياً لتوفير أخر التصريحات حول موعد إطلاق نتيجة أولى ثانوي وطريقة استخراج النتائج، فنحن في الوقت الحالي ننتظر المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، لكي نوافيكم بأخر المستجدات فور الإعلان عنها رسمياً.
تحديث: تم اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 24 يونيو 2019م عقد المؤتمر الصحفي المنتظر من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي للإعلان عن نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، وقد بلغت نسبة نجاح الطلاب والطالبات للصف الأول الثانوي 91.4% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات النهائية.
ومن يرغب في الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني الرسمي المرفق، ويجب العلم أن هناك ضغطاً كبيراً على الموقع في الوقت الحالي، لذلك قد تواجهكم مشكلة تحميل صفحة النتائج، ويمكنكم ترك تعليقاً بالأسفل يتضمن كود الطالب والرقم القومي، وسيتم موافاتكم بـ نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بمشيئة الله تعالى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.
التعليقات
نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني
مش عارفه اجيب النتيجة
وانا كمان مش عارف اجيبها
يتم استخراج النتيجة بكود الطالب والرقم القومي.
انا عاوزه نتيجتي بعد اذنكم عايزه اطمن النت زفت والشبكه مقرفه
نتيجه الصف الاول الثانوي خدمات مدرسه الشهيد عماد عبد العزيز الشرفاء بنات بنات
مدرسة البراهمه الثانويه محافظة قنا مصر
رقم الجلوس ١٤٨
هي النتيجه ستظهر بكره
طب انا كواحده امتحنت ورقي والكتروني النتيجه بقا بتظهر فين
سيتم إطلاق نتيجة الرقي والإلكتروني في نفس الوقت، وسيتم الكشف عن طريقة الاستعلام عنها من قبل الوزارة.
هي النتيجه طلعت ولا لسة
لم تظهر حتى الآن.
النتيجة ظهرت يا جماعة بجد أنا جبتها من علي موقع المدرسة بتاعتي والحمد لله رب العالمين
نجحت 🙌🙌🤗🤗🤓🤓👩🎓👩🎓
طيب إنتى منين قوليلى علشان أجيبها
انتى في محافظه ايه انا في البحيره و مش عارفه اجبها
النتيجة ظهرت علي ال lms بس النت تعبان
ازاي طيب
موقع المدرسة ده فين
إزاي والنبي😭😭😭😭😭😭😭😭😭
هو النتيجة أمته هتبان
في الوقت الحالي نحن ننتظر المؤتمر الصحفي لإطلاق النتيجة.
النتيجة ظهرت؟
بصراحة انا زهقت من السنه دي ولو مستقبلي ضاع هيبقي بسبب الوزارة الفاشلة دي طيب انا وحدة من اللي دايما بيطلعوا من الاوئل اجي ف اولي ثانوي السنه المهببه دي واملحق منكم لله وبعدين انا من زمان وانا عاملة اني هدخل علمي علوم لاني مليش ف الرياضه تيجوا انتوا تعكوا الدنيا وتحطوا علمي علوم مع رياضه ليييييييه افرض وحدة مش شاطرة ف المواد الرياضيه ليه تجبروها ع دراسه المواد اللي مش بتحبها ومستواها فيها مش حلو عكس مستواها ف المواد العلمية حراااااااااااام بقي والله حرام حلمي وحلم اهلي هيضيع بسببكوا☹☹☹☹💔💔💔💔💔💔
عندك حق كأنك بتوصفينى
يا جماعه سنة تانية أكيد شهاده ؟
ظهرت نتيجة اولي ثانوي للمدارس الذي ادت الإمتحانات ورقيا لقد قال هذا الكلام الوزير بنفسه
فين اللي ظهرت دي ولا حاجه ظهرت
النتيجة هتظهر امته
النتيجه ظهرت عندنا فى محافظه المنيا ومعظم الطلبه بس لما كنت عايزه اجيبها الموقع قافل
يا رب كل الطلبة تنجح
انا خايفة جدا حد يقولى هي طلعت ولا لسة
لم يتم نشرها ولا الاعلان عن موعد ظهورها حتى الآن.
يا ترى هل سنرسب كلنا أم سننجح اريد الجواب سريعا
سيحصل كل طالب على النتيجة التي يستحقها.
هو في حد ها يسقط في اولى ثانوى فعلا ولا ايه
سيحصل كل طالب/طالبة على النتيجة التي يستحقها، ولم يتم الإعلان عن موعد ظهورها حتى الآن.
هي النتيجه فعلا هتظهر يوم الاحد ولا ايه
لم يتم التصريح بذلك حتى الآن رسمياً.
انا منازل انا اعمل ايه بظبط انا مش فهمه حاجه.
ا٧ر٦
أرجوكم بسرعة وياريت عرض النتيجة كاملة لمدرسة نجوع الصوامعة شرق ورقم الجلوس الخاص بى ٣١٨
النتيجه ظهرت عندنا و فى بنات واولاد جبوها بس لما رحت قالو الموقع قفل وبس
يا جماعه اكيد النتيجه يوم الاحد 🤔🤔
انا اسمى سماح جرجس سعد ورقم جلوسى٤٩٤
انا اسمى سماح جرجس سعد ورقم جلوسى ٤٩٤عايزة اعرف النتيجة
رقم الجلوس ٣٢٢
رقم الجلوس٩٩٨
رقم جلوسي ١٥٩٥
يا جماعة أنا مش عارفة مستعجلين علي النتيجة ليه ؟؟؟!!!!
أنا شخصيا مش مستعجلة إطلاقا !!
علشان عارفة إني هعيد المواد كلها ثانى 😋😋😋😑😑😑😬😬😬
هاشتاج # كل سنة وأنتم طيبين#.🐰🐰🐰🐰
إحنا بجد محتاجين نعرف إجابات أسئلة كتيرة جدا 🤔🤔
يعني هننجح وخلاص ؟؟؟ ولا لقدر الله لو نزلنا ف ماده هنعيدها تاني ؟؟؟😩😩
وإمتى؟؟؟
عندك كمية أمل فظيعه ماشاء الله😂😂😂💔
أنا مش عارفه والله مستعجلين ليه
النتيجة ها تظهر إمتا
لم يُعلن عن ذلك رسمياً حتى الآن.
كلنا ها نعدى ولا اية
ارجوا معرفة نتيجة أولي ثانوي بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بالمعادي الجديدة
عايزه النتيجة كدة حرام أعصابنا تعبت
رقم الجلوس 36
عايزة نتيجة ملوى
لم يتم إعلانها حتى الآن.
أريد نتيجة ورقم جلوسي ١٥٩٥
هل تم ظهور النتيجه ام لا
لم يتم الإعلان رسمياً عنها حتى الآن.
متستعجليش على النتيجة علشان الكل راسب هههها
انا رد سريع متى النتيجة ستظهر
انا مش عارفة اجيب النتيجة ممكن حد يقولى
انا من بني سويف ورقم الجلوس ١٧٧
خلال كام يوم كدا النتيجة هتظهر.
لو سمحت انا عايزة رد سريع
ننتظر التصريحات الرسمية من قبل الوزارة، وسيتم موافاتكم بالتفاصيل فور الإعلان عنها بمشيئة الله تعالى عبر موقع نجوم مصرية.
حضرتك تعتقد أن نظام ال open book هيكون كمان فى سنه تانية
اني اسمي مصطفى امين السيد توفيق ورقم جلوس ٧٠٤
ارجو ان ترسلوا الطريقة الصحيحة لللنتيجة
فور الإعلان الرسمي عن وزارة التربية والتعليم، سيتم موافاتكم بكل التفاصيل الخاصة بنتيجة الصف الأول الثانوي بمشيئة الله تعالى عبر موقع نجوم مصرية، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.
اظهر النتيجة انا بانمش الليل بسبب النتيجة
إنشاء الله هتنجحي وكل الطلبه
ارجوكم اريد الطريقة الصحيحة من اجل الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني لعام٢٠١٩
لم يتم نشر النتيجة حتى الآن، وسيتم تزويدكم بالمعلومات الرسمية فور صدورها من وزارة التربية التعليم بمشيئة الله تعالى.
بوابة ابه
OK يعنى كدة النتيجة مش نتظاهر دلوقتى
لم يتم التصريح بذلك، ولم يتم الكشف عن موعد نشرها رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم.