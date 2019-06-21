بنك المعرفة لنتائج الثانوية| اعرف نتيجة أولي ثانوي 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة بداية الأسبوع

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ونتيجة أولي ثانوي 2019 هما الشغل الشاغل لجميع الطلاب، بعد تأخر إعلان النتائج، وقد صرحت مصادر بوزارة التعليم في تصريح صحفي بأنه يتم في الوقت الحالي الانتهاء من أعمال الكنترول وسيتم ظهور نتائج الصف الأول الثانوي برقم الجلوس بداية الأسبوع القادم، حيث تعد نتيجة أولي ثانوي من أهم النتائج التي يتم البحث عنها خلال الساعات الحالية، ولهذا نتابعها معكم على مدار الساعة، ونؤكد أن معظم المؤشرات تشير إلي أنه سيتم رفع نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر بنك المعرفة EKB LMS، ليتمكن الطلاب من معرفة نتيجة أولي ثانوي،.

حيث كشفت وزارة التعليم بأن تصحيح نتيجة أولي ثانوي قد انتهي بأغلبية المواد، مؤكده أن النتيجة ستكون متاحة عبر بوابة المعرفة EKB LMS، من خلال إرسال إشعار لطالب الصف الأول الثانوي على جهاز التابلت، لتكمل وزارة التعليم خطتها للنظام الجديد في الثانوية العامة من إجراء امتحانات نتيجة الصف الأول الثانوي إلكتروني بنظام التابلت، وليس ورقي كما تم التعود عليه في السنوات الماضية، وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيانات سابقة أنها تهدف إلى تطبيق نظام التعليم الإلكتروني على جميع مراحل التعليم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في تصريح أوضحه نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تصحيح نتائج أولي ثانوي الترم الثاني، سواء الامتحانات التي أجراها الطلاب على التابلت أو الامتحانات الإلكترونية، ولهذا نتوقع أن يتم إعلان نتائج الصف الأول الثانوي خلال فترة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة، بعد الانتهاء من تحديد طريقة إعلان النتيجة ونسب النجاح.

نتيجة الصف الأول الثانوي بنك المعرفة

يبحث جميع طلاب وطالبات أولي ثانوي عن تفاصيل ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي بنك المعرفة، من خلال الرقمي التفاعلي لكل طالب على جهاز التابلت، ونشير إلى أنه تم إجراء نتيجة الصف الأول الثانوي إلكتروني في أغلبية المواد، ما عدا عدد قليل من المحافظات تعرض السيستم للعطل خلال تأدية امتحان بعض المواد، فتم توزيع ورق الأسئلة على الطلبة، ولكن نؤكد أن نتيجة أولي ثانوي سوف تظهر على بوابة المعرفة EKB LMS، لجميع تلاميذ الصف الأول بالمحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 EKB LMS

أكدت الوزارة أنه سيتم رفع نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة، بعد إعلان تفاصيل النتيجة في مؤتمر صحفي لسيادة وزير التعليم، طبقا لما صرحت به الوزارة قبل عيد الفطر المبارك، ونترقب مع طلاب أولي ثانوي إعلان النتيجة خلال الـ 72 ساعة القادمة.

لمعرفة نتائج الصف الأول الثانوي قبل الجميع قم بكتابة تعليق أسفل الخبر يتضمن الاسم ورقم الجلوس والمحافظة، وسيقوم فريق عمل موقع نجوم مصرية بعرض الدرجات بالتفصيل.

بوابة الثانوية العامة

من المقرر اعتماد نتائج الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني جميع المحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم ودمياط وسوهاج والمنيا وأسيوط وقنا وأسوان والأقصر، في وقت واحد من جانب وزير التعليم، ونؤكد أنه يجب على الطالب تخطي نسبة النجاح لدخول الصف الثاني الثانوي والتي يجب أن يتجاوز الـ 50%، في جميع المواد اللاغة العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والأحياء والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية والفلسفة والمنطق.

نتيجة أولي ثانوي 2019 على وزارة التعليم

أعرب عدد من الطلاب من قلقهم من نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، نظرا لوجود بعض المعوقات الفنية التي واجهت الطلاب خلال أداء الامتحانات، كما أكد عدد من الطلبة أن الامتحانات تضمنت على أسئلة تراكمية وفي مستوي الطالب الفوق متوسط.

والجدير بالذكر أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، قد صرح بأن نتيجة الصف الأول الثانوي سوف تحظي على رضا وإعجاب الأهالي والتلاميذ، مشيرا إلى أن نسبة النجاح سوف تتجاوز الـ 80%، وأن التفاصيل النهائية للنتيجة سيتم عرضها في مؤتمر وزارة التعليم.

نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس

يمكن لجميع الطلاب معرفة نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس من خلال بنك المعرفة أو بوابة الثانوية العامة، أو من خلال المدرسة التابع لها الطلاب، ونشير عناية أبنائنا التلاميذ بأن نتيجة أولي ثانوي الترم الثاني سوف تدخل الفرحة والسعادة إلى قلوبهم، كما صرح وزير التعليم.

أخيرا حددت الوزارة الموعد النهائي لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بجميع المحافظات، خلال بداية الأسبوع الحالي ولهذا نترقب اعتماد النتائج يوم السبت و الأحد على أقصي تقدير، وتشير التوقعات أن نتيجة أولي ثانوي سوف تأتي بنسبة نجاح تصل إلى 90%.

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