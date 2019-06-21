بنك المعرفة لنتائج الثانوية| اعرف نتيجة أولي ثانوي 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة بداية الأسبوع

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ونتيجة أولي ثانوي 2019 هما الشغل الشاغل لجميع الطلاب، بعد تأخر إعلان النتائج، وقد صرحت مصادر بوزارة التعليم في تصريح صحفي بأنه يتم في الوقت الحالي الانتهاء من أعمال الكنترول وسيتم ظهور نتائج الصف الأول الثانوي برقم الجلوس بداية الأسبوع القادم، حيث تعد نتيجة أولي ثانوي من أهم النتائج التي يتم البحث عنها خلال الساعات الحالية، ولهذا نتابعها معكم على مدار الساعة، ونؤكد أن معظم المؤشرات تشير إلي أنه سيتم رفع نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر بنك المعرفة EKB LMS، ليتمكن الطلاب من معرفة نتيجة أولي ثانوي،.
حيث كشفت وزارة التعليم بأن تصحيح نتيجة أولي ثانوي قد انتهي بأغلبية المواد، مؤكده أن النتيجة ستكون متاحة عبر بوابة المعرفة EKB LMS، من خلال إرسال إشعار لطالب الصف الأول الثانوي على جهاز التابلت، لتكمل وزارة التعليم خطتها للنظام الجديد في الثانوية العامة من إجراء امتحانات نتيجة الصف الأول الثانوي إلكتروني بنظام التابلت، وليس ورقي كما تم التعود عليه في السنوات الماضية، وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيانات سابقة أنها تهدف إلى تطبيق نظام التعليم الإلكتروني على جميع مراحل التعليم.
أعلنت وزارة التربية والتعليم في تصريح أوضحه نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تصحيح نتائج أولي ثانوي الترم الثاني، سواء الامتحانات التي أجراها الطلاب على التابلت أو الامتحانات الإلكترونية، ولهذا نتوقع أن يتم إعلان نتائج الصف الأول الثانوي خلال فترة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة، بعد الانتهاء من تحديد طريقة إعلان النتيجة ونسب النجاح.
نتيجة الصف الأول الثانوي بنك المعرفة
يبحث جميع طلاب وطالبات أولي ثانوي عن تفاصيل ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي بنك المعرفة، من خلال الرقمي التفاعلي لكل طالب على جهاز التابلت، ونشير إلى أنه تم إجراء نتيجة الصف الأول الثانوي إلكتروني في أغلبية المواد، ما عدا عدد قليل من المحافظات تعرض السيستم للعطل خلال تأدية امتحان بعض المواد، فتم توزيع ورق الأسئلة على الطلبة، ولكن نؤكد أن نتيجة أولي ثانوي سوف تظهر على بوابة المعرفة EKB LMS، لجميع تلاميذ الصف الأول بالمحافظات.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 EKB LMS
أكدت الوزارة أنه سيتم رفع نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة، بعد إعلان تفاصيل النتيجة في مؤتمر صحفي لسيادة وزير التعليم، طبقا لما صرحت به الوزارة قبل عيد الفطر المبارك، ونترقب مع طلاب أولي ثانوي إعلان النتيجة خلال الـ 72 ساعة القادمة.
لمعرفة نتائج الصف الأول الثانوي قبل الجميع قم بكتابة تعليق أسفل الخبر يتضمن الاسم ورقم الجلوس والمحافظة، وسيقوم فريق عمل موقع نجوم مصرية بعرض الدرجات بالتفصيل.
بوابة الثانوية العامة
من المقرر اعتماد نتائج الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني جميع المحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم ودمياط وسوهاج والمنيا وأسيوط وقنا وأسوان والأقصر، في وقت واحد من جانب وزير التعليم، ونؤكد أنه يجب على الطالب تخطي نسبة النجاح لدخول الصف الثاني الثانوي والتي يجب أن يتجاوز الـ 50%، في جميع المواد اللاغة العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والأحياء والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية والفلسفة والمنطق.
نتيجة أولي ثانوي 2019 على وزارة التعليم
أعرب عدد من الطلاب من قلقهم من نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، نظرا لوجود بعض المعوقات الفنية التي واجهت الطلاب خلال أداء الامتحانات، كما أكد عدد من الطلبة أن الامتحانات تضمنت على أسئلة تراكمية وفي مستوي الطالب الفوق متوسط.
والجدير بالذكر أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، قد صرح بأن نتيجة الصف الأول الثانوي سوف تحظي على رضا وإعجاب الأهالي والتلاميذ، مشيرا إلى أن نسبة النجاح سوف تتجاوز الـ 80%، وأن التفاصيل النهائية للنتيجة سيتم عرضها في مؤتمر وزارة التعليم.
نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس
يمكن لجميع الطلاب معرفة نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس من خلال بنك المعرفة أو بوابة الثانوية العامة، أو من خلال المدرسة التابع لها الطلاب، ونشير عناية أبنائنا التلاميذ بأن نتيجة أولي ثانوي الترم الثاني سوف تدخل الفرحة والسعادة إلى قلوبهم، كما صرح وزير التعليم.
أخيرا حددت الوزارة الموعد النهائي لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بجميع المحافظات، خلال بداية الأسبوع الحالي ولهذا نترقب اعتماد النتائج يوم السبت و الأحد على أقصي تقدير، وتشير التوقعات أن نتيجة أولي ثانوي سوف تأتي بنسبة نجاح تصل إلى 90%.
التعليقات
الاسم : اسامه حامد عبد اللطيف السلسيلي
رقم الجلوس : ٢٥
محافظة: دمياط
النتيجة النهارة ولا السبت القادم ارجو الرد لو سمحتي
عبده محمود عبده محمد من الدقهلية
رقم الجلوس ١٢٦
النتيجه اتأخرت ليه
رقم الجلوس 272
سهير محمود عمر
89
الجيزه
زياد محمد سعد محافظة القاهرة رقم الجلوس٦٦
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اسمي احمد عبد الماجد محروس محمد ارقم الجلوس بتاعي 332 من محافظه سوهاج
ريم محمود حسين عبدالخالق عمارة
الشرقية
رقم الجلوس 405
أنا مش عارفة أجيب الدرجة
نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني
اريد النتيجة لو سمحتوا بنك المعرفة مبيفتحش
ممكن النتيجة
محافظة كفر الشيخ
مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية
رقم الجلوس ٣٤٣
لو سمحتي عايزة اعرف نتيجتى رقم جلوسى ٣٤٣من كفر الشيخ
سماح السعيد عبدالسلام رقم جلوسى ٣٤٣ من كفر الشيخ
محمد رضا سيد طه طه
محمد رضا سيد طة طة
٢٤٤
القاهرة
باب الشعرية
انا اسمي داليا رشاد ابو الفضل خاطر محافظة سوهاج مدرسة نزلة القاضى الثانوية المشتركة رقم الجلوس ١٢٧ لو سمحتي أرجو الرد بسرعة عليه
أولا أنا بشكر الفريق القائم علي هذا العمل وثانيا اريد النتيجه في اسرع وقت
نتيجة اول ثانوي امتي
محمد رضا سيد طه طه
244
القاهرة
المطرية
شكراً
النتيجه عن ظهر انتى فى البحيره
٦١
احمد ناجي احمد نور الدين
محافظه المنوفيه
بركه السبع شرق
مدرسه السيد البدوي الثانويه بنين
نتيجة اول ثانوي امتي
نفسى اعرف نتيجة
سوزان حسن ١٠٦٣ المنيا
لو حد عرف حاجه يقول لو سمحت علشان الكل يعرف
عايزة النتيجة please 😭😤رقم الجلوس ٨٤٣ محافظة القاهرة
الاسم: اية نايل شحاتة
رقم الجلوس :125
محافظة بني سويف
ولاء عيد عبدالظاهر محمد
المنيا رقم الجلوس 221
عاوزه نتيجه الصف الاول الثانوي ايمته هتظهر محافظة الدقهلية
انا والهي معرفش رقم جلوسي معلش بقي
الاسم-سمير بدران على الدماطى
محافظه البحيره
رقم الجلوس ٢١٦
انا نفسي اعرف النتيجة please
الاسم/شيماء محمد جلال محمد
المحافظه/شمال سيناء
رقم الجلوس/٦٦٨
مكتبتهم هم ايه البيانات
اسمى منار عاوزة النتيجة رقم جلوسى ٧١٧
النتيجه اتاخرت قوى يا جماعه
مريم مصطفي أحمد مراد نتيجة أولي ثانوى عام محافظة دمياط
رقم الجلوس ٧٢
محافظة أية يا زينب
هل الشهادة درجات ام تقديرات لحسن احنا مرعوبين
هتكون تقديرات ونسب النجاح من 50%
رقم الجلوس ٧٦٠
النتيجة هتظهر امتي عاوزه اعرف
مدرسه الحاج موسي عبد الشافي الثانوي بالربيعه
هتظهر أول الأسبوع أكتبي رقم جلوسك وهبعتلك الدرجات أول لما تظهر
متى سيتم الإعلان عن النتيجة
بداية الأسبوع
الاسم اسماء أبوبكر سليم رميح لو سمحتي عاوزه اعرف النتيجه اولي ثانو ترم تاني
رقم جلوسك كام يا أسماء
البحيره امتى
نتيجة اولي ثانوي دور مايو
ممكن تكتب البيانات كاملة عشان أقدر ابعت ليك الدرجات أول لما تظهر نتيجة أولي ثانوي