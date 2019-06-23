نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني | إعرف درجات أولى ثانوي من خلال التابلت

ما زالت نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني هي حديث الساعة بين الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة بعد تطبيق النظام الإلكتروني ” نظام التابلت ” على جميع المناهج التعليمية وجعل الطلاب يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني من خلال التابلت، وفي ظل تطبيق هذا النظام بأحدى المدارس تعسر البعض الآخر مما أدى إلى اللجوء إلى الاختبارات الورقية وذلك بحوالى 500 مدرسة فقط.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

مع مرور الأيام زاد قلق وتوتر جميع الطلاب ترقبا للتعرف على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بعد تطبيق النظام الحديث، قام السيد وزير التربية والتعليم طارق شوقي بالتصريح خلال بيان رسمي ” إتصال هاتفي” لأحدى القنوات الفضائية ” أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي يزيد عن 600 ألف طالب وطالبة، وعمليات التصحيح تتم بكل دقة بين ما يقرب من 20 معلم لتوزيع كل سؤال على معلم مختص بإجمالي 20 سؤال للامتحان الواحد، وهذه العملية تستغرق الكثير من الوقت”.

كيفية الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2019

يتساءل العديد من الطلاب عن كيفية الاستعلام والتعرف على نتيجة أولى ثانوي 2019،وفعليا قام السيد وزير التربية والتعليم بالرد على جميع الطلاب مضيفا أنه من خلال التابلت الخاص بكل طالب سيتم إرسال النتيجة على هيئة إشعار أو رسالة نصية تتضمن درجات الطالب في جميع المواد مزودا بتقرير مقارنة مع الأصدقاء وبعض النصائح للمادة الغير موفق بها.

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