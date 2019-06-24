نتيجة الصف الأول الثانوي العام عبر منصة LMS “رابط وخطوات الحصول عليها”

من المتوقع أن يقوم وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بعد قليل باعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2018/2019، وذلك فى المؤتمر الصحفي الموسع الذي سيعقده وزير التربية والتعليم بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم وبحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والذي خاطب المديريات التعليمية منذ أيام قليلة بضرورة سرعة إرسال نتائج الطلاب الذين أداو امتحانات دور مايو بشكل ورقي.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي العام عبر منصة LMS

يقوم الطالب بالضغط على أيقونة LMS الموجودة بجهاز التابلت وفى حالة عدم فتحها يقوم الطالب بالضغط على أيقونة بنك المعرفة على التابلت الخاص به ثم كتابة الايميل وكلمة السر بشكل صحيح، حيث يظهر اسمه في الأعلى.

يختار كلمة مصادرنا ثم يختار كل مصادرنا، ثم اختيار وزارة التربية والتعليم.

يتم اختيار وزارة التربية والتعليم مرة أخرى أخرى للدخول على منصة LMS.

يتم اختيار رمز القائمة”عبارة عن تسع مربعات صغيرة مرتبة أو أربع مربعات وهى تختلف من تابلت لأخر” تظهر قائمة بها “رسائل الوزارة”.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي العام هو من خلال الضغط هنا

بعد ذلك ستظهر النتيجة في الإشعارات أو رسائل الوزارة.

ويمكن للطالب أو الطالبه في الصف الأول الثانوي الدخول بالخطوات السابقة من أي جهاز كمبيوتر أو من خلال التابلت الخاص به من متصفح جوجل كروم.

والطالب الذي سيحصل على درجات أقل من 50% سيكون أمامه فرصة أخرى للنجاح بالدخول في الاختبارات التي ستعقد في شهر يوليو المقبل.

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