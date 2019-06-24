نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 جميع المحافظات| منصة LMS لنتائج الطلاب

زادت الاستفسارات والتساؤلات حول موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس والاسم الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، ومن أجل التيسير على أبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فسوف نقوم بتوفير أخر التصريحات الوزارية فيما يتعلق بموعد نشر نتيجة أولى ثانوي 2019 وكيفية استخراج نتيجة طالب/طالبة.

ولكن؛ من أي موقع إلكتروني سيتم جلب نتيجة الصف الأول الثانوي 2019؟ هل سيتم إطلاقها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني الرسمي moe.gov.eg؟، أم أنه سيتم نشرها وإتاحتها عبر منصة LMS لنتائج الثانوية، أم أنه ستقوم الوزارة بإطلاقها عبر بوابة الثانوية العامة الإلكترونية، أم سيتم إرسالها على التابلت الخاص بكل طالب، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر روابط المواقع المذكورة لتسهيل الدخول إليها فور الإعلان الرسمي عن ظهور نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى متابعة فورية كي ننقل أخر تصريحات الوزارة المتعلقة بموعد نشر نتيجة الثانوية العامة 2019 جميع المحافظات المصرية.

ملاحظة: لم يتم الإعلان عن موعد ظهور النتيجة حتى الآن (الاثنين 24 يونيو 2019م).

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019

سادت حالةً من التوتر والخوف والقلق لدى الطلاب والطالبات وأولياء نتيجةً لتأخير نشر نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م، خاصةً وأنه قد تم الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي بتاريخ 1 يونيو 2019م، أي أنه قد مر على انتهائها تقريباً خمسة عشر يوماً دون الكشف عن موعد ظهور النتيجة، ويترقب أبناؤنا وبناتنا في الوقت الحالي إعلان الوزارة عن تاريخ المؤتمر الصحفي المنتظر انعقاده من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعلن عنه رسمياً.

حيث سيتم من خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكشف عن أسماء الطلاب الأوائل بالصف الأول الثانوي “امتحانات الدور الأول” الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وتحديد الطريقة التي سيتم بها استخراج نتائج الطلاب هل ستكون من خلال كتابة رقم الجلوس أو الاسم أو كود الطالب، والأهم من ذلك هو بأي موقعٍ إلكترونيٍ سيتم رفع نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 حتى يستطيع الطلاب معرفة نتيجتهم من خلاله.

وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأخبار تفيد بظهور نتيجة أولى ثانوي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً، ولكن صرحت وزارة التربية والتعليم رسمياً من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن طريق ردها على أحد السائلين عن متى نتيجة أولى ثانوي مؤكدةً على أنها تقوم حالياً بتصحيح أسئلة امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي، كما أنها أكدت أيضاً على أن الطلاب والطالبات قد استوعبوا نظام الامتحانات الحديث “نظام التابلت” والأسئلة الإلكترونية، واتضح ذلك جلياً من خلال النتائج الأولية للطلاب.

روابط استعلام نتيجة أولى ثانوي الرسمية 2019

السؤال الذي يشغل بال الكثير من الطلاب والطالبات هو من أي موقعاً إلكترونياً سيتاح من خلاله جلب نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 “دور مايو”؟، وللجواب عن هذا السؤال نود أن نذكر أولاً أنه لم يتم التصريح رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم عن تحديد الموقع الذي سيتم من خلاله جلب نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي جميع المحافظات، لذلك فقد قمنا عبر موقعنا موقع نجوم مصرية بتوفير العديد من المواقع الإلكترونية التي يبحث عنها الطلاب والطالبات من خلال التالي:

بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمية ( moe.gov.eg ).

). بوابة الثانوية العامة ( thanwya.emis.gov.eg ).

). منصة LMS لنتائج الثانوية العامة بنك المعرفة المصري ( lms.ekb.eg ).

جدول توزيع درجات الصف الأول الثانوي

ننشر لمتابعي موقعنا موقع نجوم مصرية جدولاً يضم توزيع الدرجات للصف الأول الثانوي متضمناً للمادة والدرجة النهائية ودرجة النجاح في كل مادة من المواد الدراسية، حيث يمكنكم التعرف على درجات كل مادة من خلال الجدول التالي:

م المادة الدرجة النهائية درجة النجاح 1 اللغة العربية 50 درجة 25 درجة 2 اللغة الإنجليزية 40 درجة 20 درجة 3 اللغة الفرنسية 30 درجة 15 درجة 4 الرياضيات 40 درجة 20 درجة 5 التاريخ 20 درجة 10 درجات 6 الجغرافيا 20 درجة 10 درجات 7 الفلسفة 20 درجة 10 درجات 8 الفيزياء 20 درجة 10 درجات 9 الكيمياء 20 درجة 10 درجات 10 الأحياء 20 درجة 10 درجات

نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

م التقدير من إلى 1 امتياز 85 % 100 % 2 جيد جداً 75 % أقل من 85 % 3 جيد 65 % أقل من 75 % 4 مقبول 50 % أقل من 65 % 5 ضعيف 35 % أقل من 50 % 6 ضعيف جداً صفر أقل من 35 %

ويجب العلم أنه لم يتم حتى الآن (الاثنين 24 يونيو 2019م) الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم، وسيتم موافاتكم بأخر أخبار نتيجة الصف الأول الثانوي فور الكشف عنها بمشيئة الله تعالى.

خدمة تواصل الإلكترونية من وزارة التربية والتعليم

تتيح وزارة التربية والتعليم/مركز معلومات وزارة التربية والتعليم خدمة تواصل لاستقبال طلبات الاستفسارات من قبل المعلمين والطلاب/الطالبات وأولياء الأمور وكافة المهتمين بالتعليم، حيث يمكنكم التواصل مع الوزارة من خلال اتباع الرابط التالي (tawasol)، ويتم الدخول عن طريق كتابة بعض البيانات الخاصة بك التي تتمثل في (الرقم القومي، تاريخ الميلاد (سنة، شهر، يوم)، اختيار المحافظة، اختيار النوع)، وبعد ذلك سيتم تحويلك للصفحة الخاصة بتقديم الاستفسار أو الاقتراح، حيث يتم إدخال البيانات التالية:

صفة مقدم الطلب سواء كان طالباً أو ولي أمر أو معلماً.

تصنيف الموضوع الرئيسي.

اختيار مجال الموضوع الرئيسي.

كتابة النص التفصيلي للطلب المرغوب تقديمه.

كتابة بياناتك الشخصية (اسم مقدم الطلب، الرقم القومي، المحافظة، البريد الإلكتروني، تليفون المنزل، التليفون المحمول).

بعد إكمال كافة البيانات فعليك الضغط على “إرسال”، وسيأخذ الطلب المقدم رقماً.

ويجب العلم أنه لم يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي المنتظر عقده من جانب وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حتى هذه اللحظة لبيان العديد من الأمور التي تشغل بال العديد من الطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي مثل:

طريقة استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 الدور الأول.

الموقع الإلكتروني الذي سيتم من خلاله جلب نتيجة امتحانات أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني.

الكشف عن أسماء أوائل الطلاب للصف الأول الثانوي 2019.

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