نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة القاهرة .. رابط الاستعلام المباشر

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي بالمحافظة سيكون مساء اليوم الخميس، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمديرية على شبكة الإنترنت.

النتيجة متاحة من مساء الخميس

كما أكدت مديرية التربية والتعليم أنه فور الإعلان عن النتيجة على الموقع، في مساء اليوم الخميس، سيكون متاح الحصول عليها من المدارس بداية من صباح يوم السبت القادم، الموافق 24 يناير 2024.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الصفوف التالية (الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصف الثاني الإعدادي)، ستكون متاحة أيضاً من خلال الموقع.

رابط الاستعلام عن النتيجة

ويمكنك الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط الخاص بالمديرية على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي، هنا.

مع أطيب تمنيات أسرة التحرير بموقع نجوم مصرية للجميع بالنجاح والتفوق.

خطوات الحصول على النتيجة

يمكنك الحصول على النتيجة باتباع الخطوات التالية: