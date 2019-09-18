نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 بالاسم ورقم الجلوس وزارة التعليم

وزارة التعليم الليبية تعلن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 بالاسم ورقم الجلوس، لجميع الأقسام العلمية والأدبية وسوف تجري مراسم ألإعلان عبر العديد من وسائل الأعلام المسموعة والمرئية، وسوف يتم إعلان نسب النجاح الإجمالية لجميع الطلاب، وأيضا أسماء الطلاب العشر الأوائل في القسم العلمي والقسم الأدبي، وبعد الانتهاء من مراسم اعتماد النتيجة سوف ترفع النتائج كافة عبر موقع وزارة التعليم ليستطيع الطلاب معرفة درجاتهم في المواد الامتحانية، والتعرف على المجموع النهائي لجميع المواد الذي سوف يحدد مقدار النسية المئوية.







جديرا بالذكر أن وزارة التعليم قد بذلك العديد من الجهود في الوصول إلى هذا الوقت والموعد، فقد تم تشكيل العديد من اللجان التي تم تكليفها بمتابعة سير العملية الامتحانية في الشهادة الثانوية ليبيا 2019، ورصد أي مخالفة قد تصدر من المراقبين أو الطلاب انفسهم في محاولاتهم الغش، أو من خلال وجود أسئلة غير موجودة بالمقرر الدراسي بداخل أوراق الأسئلة.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019







بعد انتهاء الطلاب مباشرانا من فترة الامتحانات حسب الجدول الموضوع من قبل وزارة التعليم، تم إعداد وتجهيز غرف الكنترول لتصحيح كراسات الإجابة لجميع الطلاب بشفافية وإعطاء الدراجات المناسبة حسب الإجابات المدونة، وبعيدا عن التحيز لاحد يتم وضع أرقام سرية بدلا من أرقام الجلوس.

اليوم سوف يزال الستار وتعلن النتائج لأكبر مرحلة في التعليم ما قبل الجامعي نتيجة الثانوية الليبية 2019.