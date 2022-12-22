رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا الدور الثاني 2022 عبر وزارة التربية الليبية

خلال الساعات القليلة القادمة سوف يقوم وكِيل وزارة التربية والتعليم لِشؤون المُراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر” ومُدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود” في حكومة الوفاق الوطني الليبية باعتماد وإعلان نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022 بقسميه العلمي والأدبي في كافة المدن والمحافظات الليبية شرق وغرب ليبيا، حيث أكدت مصادر مسئولة من داخل وزارة التربية والتعليم الليبية أن نتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية سوف يتم اعتمادها وإعلانها رسميا اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر من خلال مؤتمر صحفي سيعقد في مقر ديوان وزارة التربية والتعليم الليبية، وسوف نوفر لكم عبر هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الليبية عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية.

نتائج الثانوية الليبية 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم الليبية أن ما يقرب من 45 ألف طالب وطالبة قاموا بأداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، وقد عقدت جميع أعمال الامتحانات في مقار اللجان المعدة من قبل الوزارة، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم الليبية أن جميع اللجان الامتحانية كانت مؤمنة بالكامل من قبل العناصر الأمنية تحسبا لأي أعمال شغب من الطلاب أو أولياء الأمور، هذا وعقب انتهاء كافة أعمال الامتحانات بدأت مباشرة أعمال التصحيح لكافة المواد الدراسية التي امتحن فيها الطلاب، وعقب انتهاء كافة أعمال الكنترولات المركزية في كافة المدن الليبية قامت وزارة التربية والتعليم الليبية بالإعلان رسميا عن موعد اعتماد وإعلان نتائج الدور الثاني لجميع الطلاب في كافة مدن شرق وغرب ليبيا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022 الدور الثاني

قامت وزارة التربية والتعليم الليبية منذ ساعات قليلة بتوجيه الدعوة لجميع وسائل الإعلام الليبية لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، ويستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج امتحانات الدور الثاني من خلال الخطوات الآتية.