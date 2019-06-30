“متابعة تفصيلية” نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 : برقم الجلوس على بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 للعام الحالي 2018-2019، وذلك للصف الثالث الثانوي الأزهري، وذلك من خلال موقع الأزهر التعليمي الذي تعلن على صفحته نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 ، حيث تم الانتهاء من تصحيح معظم أوراق الامتحانات الخاصة بالمواد التي انتهى الطلاب منها، وذلك فور الانتهاء من كل مادة، وتم مراجعة الدرجات ورصدها ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها من السيد وكيل وزارة الأزهر ثم من شيخ الأزهر، السيد احمد الطيب.
نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019
صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية “الشيخ على خليل”: أن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية سيتم الإعلان عنها على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية التعليمية عقب نهاية الامتحانات بفترة لا تتجاوز الأسبوعين، وأضاف خليل في تصريحاته إلى انتهاء جميع أعمال تصحيح أوراق إجابة المواد التي تم الانتهاء من تأدية امتحاناتها، وأشار إلى أنه يتم حاليا رصد الدرجات بلجان النظام والمراقبة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وأكد خليل أنه قد أصدر تعليماته للقائمين على عملية التصحيح والمراجعة وتقدير الدرجات بضرورة تحرى الدقة الكاملة، والتزام المهنية في تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، ووضع مصلحة الطلاب نصب أعينهم.
نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019
تظهر خلال أسبوعين تقريبا من تاريخ الانتهاء من امتحانات جميع المواد، ويتم إعلان النتائج من خلال موقع الأزهر الإلكتروني، بوابة الأزهر التعليمية، والتي يمكن للطالب التعرف على جميع نتائجه برقم الجلوس الخاص به، وما عليه إلا الانتظار لظهور النتيجة ومن ثم البحث عنها على الموقع برقم الجلوس.
- لمعرفة النتائج الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية أولا من هنا.
- لمعرفة النتائج الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية أولا من هنا.
- لمعرفة نتائج امتحانات البعوث الإسلامية من هنا.
- للتعرف على نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية من خلال بوابة نتائج الأزهر من هنا.
نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019
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الآن رابط الموقع الرسمي للأزهر الشريف || أخبار نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي 2018/2019 موقع الأزهر التعليمي الرسمي
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص ببوابة الأزهر التعليمية للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
التعليقات
رقم جلوس ١٠٨١٢محمد رضا عبد الغنى حريزه الصف التالث الاعدادى ازهرى
رقم جلوس الطالب 19379
ابتدائي أزهري
متي يتم اعلان نتائج ابتدائي واعدادي الازهر
زياد ممدوح حسن
٣٠٠٧٠
رقم جلوس ٢٦٣٦١٠
نتيجه شهادة الصف السادس الابتداءى
سلمي خالد محمود هلال ابراهيم
معهد الدالي الأزهري القليوبية
رقم الجلوس 314
الصف الرابع
رقم الجلوس 121
نتيجه الصف الثاني الابتدائي ظهرت
رقم جلوس 127 الصف الرابع الابتدائي الازهري
الاسم كوثر وائل احمد حسين
رقم جلوس٤٦٢