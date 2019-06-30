“متابعة تفصيلية” نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 : برقم الجلوس على بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 للعام الحالي 2018-2019، وذلك للصف الثالث الثانوي الأزهري، وذلك من خلال موقع الأزهر التعليمي الذي تعلن على صفحته نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 ، حيث تم الانتهاء من تصحيح معظم أوراق الامتحانات الخاصة بالمواد التي انتهى الطلاب منها، وذلك فور الانتهاء من كل مادة، وتم مراجعة الدرجات ورصدها ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها من السيد وكيل وزارة الأزهر ثم من شيخ الأزهر، السيد احمد الطيب.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية “الشيخ على خليل”: أن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية سيتم الإعلان عنها على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية التعليمية عقب نهاية الامتحانات بفترة لا تتجاوز الأسبوعين، وأضاف خليل في تصريحاته إلى انتهاء جميع أعمال تصحيح أوراق إجابة المواد التي تم الانتهاء من تأدية امتحاناتها، وأشار إلى أنه يتم حاليا رصد الدرجات بلجان النظام والمراقبة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وأكد خليل أنه قد أصدر تعليماته للقائمين على عملية التصحيح والمراجعة وتقدير الدرجات بضرورة تحرى الدقة الكاملة، والتزام المهنية في تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، ووضع مصلحة الطلاب نصب أعينهم.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

تظهر خلال أسبوعين تقريبا من تاريخ الانتهاء من امتحانات جميع المواد، ويتم إعلان النتائج من خلال موقع الأزهر الإلكتروني، بوابة الأزهر التعليمية، والتي يمكن للطالب التعرف على جميع نتائجه برقم الجلوس الخاص به، وما عليه إلا الانتظار لظهور النتيجة ومن ثم البحث عنها على الموقع برقم الجلوس.

لمعرفة النتائج الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية أولا من هنا.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019