نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس..من خلال موقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف azhar.eg 

ننشر لكم نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريفazhar.eg بجميع القطاعات، حيث يواصل جميع الطلبة الثانوية الأزهرية الامتحانات للعام الدراسي 2019 ،وسيتم الانتهاء للقسم الأدبي الثانوية الأزهرية من الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019 ،وكذلك تنتهي الامتحانات للطلبة القسم العلمي يوم السبت الموافق 29 يونيو،وعقب الانتهاء من الامتحانات تعمل سير عمليات التصحيح والمراجعة ،وذلك يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 برقم عبر موقع الإلكترونية لبوابة الأزهر الشريف.

نتائج الشهادة الثانوية الازهرية

لقد بدأت الامتحانات للطلبة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي وم السبت 25 مايو 2019 وبينما للطلبة القسم الأدبي بدأت الامتحانات الثانوية الأزهرية يوم الأحد 26 مايو 2019 ،وحتي الأن يواصلون جميع الطلاب والطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات بجميع القطاعات إلى 155 ألف طالب وطالبة ومنتظرين الانتهاء من الامتحانات والإعلان عنها على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية التعليمية ،ولقد صرح الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الأزهرية سوف يتم الإعلان عنها من خلال بوابة الأزهر الشريف ،عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلاب والطالبات الثانوية الأزهرية ،وقد قال أن عمليات سير الامتحانات تمر دون أى مشاكل وأت تم تصحيح عينات من أوراق الامتحانات لبعض المواد من يوم 16 يونيو ،وكذلك مادة الإنجليزى التي وصلت نسبة نجاح في التصحيح للطلبة 92%وكذلك مادة القران الكريم وصلت نسبة النجاح 82.5%، والحديث 75%للطلاب والطلبات الثانوية الأزهرية

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس لجميع القطاعات ،من خلال الخطوات التالية :

يمكنكم الدخول على رابط موقع الأزهر التعليمي “بوابة الأزهر التعليمية”

ثم الضغط على أيقونة نتائج الطلاب

ثم اختيار الصف الدراسي التابع له الطالب أو الطالبة

ثم دخول رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة

ثم الضغط على عرض النتيجة “البحث”

يمكنكم كتابة الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة أسفل المقال في تعليق للحصول على نتيجة الشهادةالثانوية العامة الأزهرية 2019 بجميع المحافظات

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