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من هنا “كُـل المحافظـات” نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات برقم الجلوس.. استعلام نتيجة تالته اعدادي 2022 أخر العام

أحمد نادر عبد الخالق

تزامناً مع نهاية امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 اخر العام في جميع المحافظات المصرية المختلفة فيزداد البحث حول نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات، حيث ينتظر الملايين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات بفارغ الصبر حيث يرغبون في الاطمئنان على درجاتهم في المواد الدراسية وتحديد مستقبلهم القادم من الدخول إلى المدارس الثانوية العامة أو الفنية أو التمريض، وذلك حيث كان جميع الطلاب قد أدوا الامتحانات الخاصة بهم في كافة المواد الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-22 في جميع المحافظات بشكل ورقي بالحضور في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة، واليكم كل تفاصيل ظهور النتائج في خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

يُعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات واحد من أهم وأكثر المواضيع التي يبحث عنها الجميع في الوقت الحالي حيث يسعى جميع الطلاب إلى استعلام نتائجهم الخاصة بنهاية العام الدراسي، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية على أن النتائج ستظهر بشكل إلكتروني عبر مواقع مديريات التربية والتعليم على الإنترنت، ونوضح لكم روابط استعلام النتائج في كافة المحافظات المصرية كالآتي:-

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس

  1. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 الترم الثاني.
  2. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022 الترم الثاني.
  3. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2022 الترم الثاني.
  4. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية 2022 الترم الثاني.
  5. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2022 الترم الثاني.
  6. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2022 الترم الثاني.
  7. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2022 الترم الثاني.
  8. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2022 الترم الثاني.
  9. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2022 الترم الثاني.
  10. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2022 الترم الثاني.
  11. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 الترم الثاني.
  12. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح 2022 الترم الثاني.
  13. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2022 الترم الثاني.
  14. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر 2022 الترم الثاني.
  15. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الأحمر 2022 الترم الثاني.
  16. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان 2022 الترم الثاني.
  17. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس 2022 الترم الثاني.
  18. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2022 الترم الثاني.
  19. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2022 الترم الثاني.
  20. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء 2022 الترم الثاني.
  21. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2022 الترم الثاني.
  22. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بور سعيد 2022 الترم الثاني.
  23. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022 الترم الثاني.
  24. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2022 الترم الثاني.
  25. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2022 الترم الثاني.
  26. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط 2022 الترم الثاني.
  27. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2022 الترم الثاني.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

أيام قليلة جداً تفصلنا على إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات للفصل الدراسي الثاني من جانب مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات المصرية، وذلك حيث أكد السيد الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم على أن جميع المديريات تعمل الآن على تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة الدرجات ورفعها حتى يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة ومن المنزل فور الانتهاء من أعمال التصحيح، وسنوافيكم بكل جديد بخصوص النتائج من خلال هذا المقال فتابعوا معنا.

المحافظات التي أعلنت عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية حتى الآن

نقدم لكم في هذا المقال تحديث مستمر حول المحافظات التي قامت بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بها:

  • محافظة الجيزة: نسبة النجاح 82.6%.
  • محافظة أسوان: نسبة النجاح 76%.
  • ومحافظة دمياط: نسبة النجاح 72%.
  • محافظة شمال سيناء: نسبة النجاح 82.6%.
  • محافظة كفر الشيخ: نسبة النجاح 78.83%.
  • محافظة بور سعيد: نسبة النجاح 83.5%.
  • محافظة الدقهلية: نسبة النجاح 86.2%.
  • محافظة الفيوم: نسبة النجاح 73.35%.
  • محافظة بني سويف: نسبة النجاح 75.51%.
  • محافظة جنوب سيناء: نسبة النجاح 92.92%.
  • محافظة سوهاج: نسبة النجاح 71%.
  • محافظة القاهرة: نسبة النجاح 83%

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية رابط إلكتروني للطلاب يمكنهم من خلاله الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات وذلك حيث يمكنهم التوجه مباشرة إلى رابط نتيجة شهادة التعليم الاساسي واختيار المحافظة مع العلم أن المحافظات الموجودة هي التي ظهرت نتائجها حتى الآن فقط، ومن ثم يقوم الطالب بتسجيل رقم جلوسه والضغط على عرض النتيجة.

ملحوظة هامة: في حال لم تتمكنوا من الاطلاع على النتيجة، يمكنكم ارسال الاسم ورقم الجلوس والمحافظة في تعليق.

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أحمد نادر عبد الخالق

أحمد نادر عبد الخالق, 23 عام, طالب في كلية تجارة جامعة بنها, أعمل في العديد من المواقع الإلكترونية’ أحب الكتابة عن كل ما هو جديد في كافة المجالات


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94 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    سهر محمد زايد لبيب 90063القاهرة

    الرد
  2. احمد عبدالرحمن عبدالعزيز مسرجه يقول

    احمد عبدالرحمن عبدالعزيز مسرجه.
    محافظة الغربيه.
    رقم الجلوس : ٨٥٠٤٦

    الرد
  3. غير معروف يقول

    محافظه البحيره الترم الثاني رقم الجلوس 71657

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  4. محمد ايمن محمد مصطفي يقول

    زمن

    الرد
  5. محمد ايمن محمد مصطفي يقول

    محمد ايمن محمد مصطفي

    الرد
  6. غير معروف يقول

    محافظة الجيزة رقم الجلوس17851

    الرد
  7. غير معروف يقول

    بني سويف 11567 رقم الجلوس

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    1. غير معروف يقول

      30805120103337
      احمد مصطفي محمد محمد احمد
      2008100

  8. صلاح شرف يقول

    درجات تلته أعدادي

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  9. فرحه سعيد صبحي خميس ابو خطوة يقول

    لوسمحت أنا من البحيره

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  10. غير معروف يقول

    انا عايزه نتيجه الطالب خالد ابراهيم عبد السميع بدر الصف الثالث الاعدادي محافظه المنوفيه

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  11. غير معروف يقول

    نور اسامه حامد ابراهيم
    جلوس 128051
    القاهره

    الرد
    1. أحمد نادر عبد الخالق يقول

      المجموع الكلي: ٢٣٢
      الحالة: ناجح.
      مبروك النجاح

  12. صفا إبراهيم يقول

    صفا إبراهيم أبو سريع من القاهره

    الرد
  13. صفاابراهيم يقول

    صفاابراهيم ابوسريع من القاهره145108

    الرد
    1. أحمد نادر عبد الخالق يقول

      المجموع الكلي: ١٥٤,٥
      الحالة: ناجح
      مبرووك النجاح

  14. محمد مصطفي حامد مدبولي يقول

    انا من القاهره

    الرد
  15. زياد ابراهيم خليل ابراهيم يقول

    زياد ابراهيم خليل ابراهيم 58166

    الرد
  16. ندي محمد رجب غراب يقول

    هي الغرييه امته ونبي

    الرد
  17. يوسف محمود شرف يقول

    21733

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  18. غير معروف يقول

    يوسف محمد زكريا ورقم الجلوس ١٨٢٧٩٢ محافظة القاهرة

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    1. أحمد نادر عبد الخالق يقول

      يرجى مراجعة درجات الطالب بالمدرسة
      “درجاتك مش ظاهرة في موقع النتيجة”