من هنا “كُـل المحافظـات” نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات برقم الجلوس.. استعلام نتيجة تالته اعدادي 2022 أخر العام

تزامناً مع نهاية امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 اخر العام في جميع المحافظات المصرية المختلفة فيزداد البحث حول نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات، حيث ينتظر الملايين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات بفارغ الصبر حيث يرغبون في الاطمئنان على درجاتهم في المواد الدراسية وتحديد مستقبلهم القادم من الدخول إلى المدارس الثانوية العامة أو الفنية أو التمريض، وذلك حيث كان جميع الطلاب قد أدوا الامتحانات الخاصة بهم في كافة المواد الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-22 في جميع المحافظات بشكل ورقي بالحضور في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة، واليكم كل تفاصيل ظهور النتائج في خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

يُعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات واحد من أهم وأكثر المواضيع التي يبحث عنها الجميع في الوقت الحالي حيث يسعى جميع الطلاب إلى استعلام نتائجهم الخاصة بنهاية العام الدراسي، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية على أن النتائج ستظهر بشكل إلكتروني عبر مواقع مديريات التربية والتعليم على الإنترنت، ونوضح لكم روابط استعلام النتائج في كافة المحافظات المصرية كالآتي:-

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

أيام قليلة جداً تفصلنا على إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات للفصل الدراسي الثاني من جانب مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات المصرية، وذلك حيث أكد السيد الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم على أن جميع المديريات تعمل الآن على تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة الدرجات ورفعها حتى يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة ومن المنزل فور الانتهاء من أعمال التصحيح، وسنوافيكم بكل جديد بخصوص النتائج من خلال هذا المقال فتابعوا معنا.

المحافظات التي أعلنت عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية حتى الآن

نقدم لكم في هذا المقال تحديث مستمر حول المحافظات التي قامت بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بها:

محافظة الجيزة: نسبة النجاح 82.6%.

محافظة أسوان: نسبة النجاح 76%.

ومحافظة دمياط: نسبة النجاح 72%.

محافظة شمال سيناء: نسبة النجاح 82.6%.

محافظة كفر الشيخ: نسبة النجاح 78.83%.

محافظة بور سعيد: نسبة النجاح 83.5%.

محافظة الدقهلية: نسبة النجاح 86.2%.

محافظة الفيوم: نسبة النجاح 73.35%.

محافظة بني سويف: نسبة النجاح 75.51%.

محافظة جنوب سيناء: نسبة النجاح 92.92%.

محافظة سوهاج: نسبة النجاح 71%.

محافظة القاهرة: نسبة النجاح 83%

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية رابط إلكتروني للطلاب يمكنهم من خلاله الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات وذلك حيث يمكنهم التوجه مباشرة إلى رابط نتيجة شهادة التعليم الاساسي واختيار المحافظة مع العلم أن المحافظات الموجودة هي التي ظهرت نتائجها حتى الآن فقط، ومن ثم يقوم الطالب بتسجيل رقم جلوسه والضغط على عرض النتيجة.

ملحوظة هامة: في حال لم تتمكنوا من الاطلاع على النتيجة، يمكنكم ارسال الاسم ورقم الجلوس والمحافظة في تعليق.