“ظهرت حالاً” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع مديرية التعليم بالقاهرة

اعتمد منذ ساعات قليلة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 الترم الثاني بنسبة نجاح أعلى من العام الماضية حيث وصلت نسبة النجاح إلى 83% على مستوى جميع إدارات التعليم بالمحافظة، ولكن حتى الآن لم يتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة على موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني، بل أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أرقام يمكن للطلاب الاتصال بها من أجل الحصول على النتائج الخاصة بهم من خلالها بسهولة، وأكدت المصادر من داخل المديرية أنها ستقوم برفع النتائج في خلال الساعات القليلة الماضية بشكل رسمي ليتمكن كافة الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم من الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني فقط عن طريق الإنترنت.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

كما تم أيضاً عن أسماء الطلبة أوائل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 الترم الثاني والذي بلغ عددهم نحو 150 طالب وطالبه ويمكنكم الاطلاع على أسماء هؤلاء الطلاب من هنا حيث قامت المديرية بالإعلان عن أسماؤهم عبر موقع المديرية الإلكتروني، وعن الأرقام التي أتاحتها الوزارة لإعلان النتائج للطلاب فهي (5757) و (09000100)، ومن المؤكد أن المديرية ستقوم بإعلان النتائج بشكل رسمي في وقت قريب جداً اليوم الجمعة لكافة الطلبة والطالبات.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني

ونقدم لكم متابعينا الكرام الآن عبر موقع نجوم مصرية الخطوات الصحيحة التي ستتمكنون من خلالها الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022 بكل سهولة، كالآتي:-

أولًا: يجب على الطالب أو ولي الأمر الدخول مباشرة إلى البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة – الخدمات التعليمية .

. ثانياً: من القائمة الموجودة يمين الشاشة يتم اختيار نتائج الشهادة الاعدادية.

ثالثاً: ثم تسجيل رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

رابعاً: يتم الضغط على عرض النتيجة، لتظهر أمامك درجات كل المواد والمجموع الخاص بالطالب.

ملحوظة هامة: يمكنكم ترك الاسم ورقم الجلوس في تعليق في حال عدم معرفة الحصول على النتيجة، وفور ظهورها سنقوم باستطلاع النتيجة وإخباركم بها فوراً بإذن الله.