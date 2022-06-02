نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة.. ترقبوها الان

يبحث جميع طلاب المرحلة الإعدادية في عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر وتزامنا مع بدء إعلان نتيجة التخرج من المرحلة الإعدادية بجميع المحافظات، وذبك بعد أن نشرت بوابة محافظة القاهرة رسالة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقول فيها: ترقبوا نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة للعام الأكاديمي 2022/2021، تابع معنا تفاصيل الموضوع على موقع نجوم مصرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق رابط نتيجة دبلوم المدرسة الإعدادية مع رقم المقعد على موقعها الرسمي على الإنترنت تحت اسم منصة نتائج دبلوم المدارس المتوسطة 2022، حيث بات بإمكان الجهات المهتمة العثور على رابط نتيجة الإعداد الثالث برقم المكان أو المنصة الخاصة بنتيجة شهادة التحضير لعام 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط على رابط الموقع الرسمي، وقالت وزارة التربية والتعليم الفني أنه فيما يتعلق بربط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم المقعد أو منصة نتيجة الدراسة الإعدادية 2022، يجب على الجميع أن يعلم أن المحافظات المذكورة في قائمتها فقط هي المحافظات التي تمت الموافقة عليها وإعلانها لنتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وتظهر باقي المحافظات بدورها، ولتعديل رابط نتيجة شهادة الإعدادية برقم المقعد أو منصة نتيجة شهادة الإعدادية 2022 انقر هنا، ثم حدد المحافظة، ثم أدخل رقم الجلسة، ثم انقر فوق عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم أن طريقة تقويم طلبة الشهادة الإعدادية 2022 ليست بجديدة، حيث يتم احتساب إجمالي عدد الطلاب في نهاية العام من 280 درجة، مثل مجموع الفصل الأول 140 ومجموع الحد الثاني 140، كما وقد أشارت وزارة التربية والتعليم الفني إن جميع مديريات التربية والتعليم أجرت امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2022 كتابةً في المدارس لتقييمها للفصلين الدراسيين الأول والثاني، ولم يكن هناك إمكانية لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2022 من المنزل، ولم تستخدم الأبحاث في محافظة من مصر أيضًا نظام الامتحان الورقي، لكن خريجي المدارس الإعدادية 2022 خضعوا للاختبار لكل مادة على حدة وفقًا لجداول الامتحانات التي أعدها واعتمدها المحافظون، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022 معتمدة من قبل كل محافظ في ولايته وغير معتمدة من وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية يشرف عليه مديرو المديريات للتعليم في محافظات مصر حيث توجد غرف عمليات في كل مديرية وإدارة تعليمية لمتابعة التقدم في الامتحانات التحضيرية لعام 2022.

رسوم استخراج شهادة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية

بالنسبة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، فقد أعلنت إدارات التعليم عن رسوم طباعة ومعالجة النموذج الخاص بنجاح شهادة التخرج من المدرسة الإعدادية أو “شهادة الاستحقاق”، كما وأكد مجلس التعليم أن إجمالي رسوم معالجة وطباعة نموذج نجاح شهادة المدرسة الإعدادية قد تم تحديده بمبلغ 50 جنيهًا إسترلينيًا، وفيما يلي تفاصيل توزيع هذا المبلغ بحسب الإعلانات الصادرة عن مديريات التربية والتعليم:

تكلفة طباعة الشهادة: 32 جنيهًا إسترلينيًا.

الطابع: 6 جنيهات.

رسم تنمية الموارد: 2 جنيه.

رسوم إضافية: 10 جنيهات.

وشدد مديرو التعليم على ضرورة وضع ختم تعليمي بقيمة 10 جنيهات إسترلينية على النموذج يوضح نجاح شهادة الإعداد، أما الجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022 وجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2022 وأولياء أمورهم يبحثون عنها بشغف في جميع محركات البحث بعد أن أكملت معظم محافظات الجمهورية الامتحانات التحضيرية لشهادة 2022.