عاجل “ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر eduserv.cairo.gov.eg

ترتفع مؤشرات البحث في الآونة الأخيرة بالبحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022 وذلك من جانب الآلاف من الطلبة والطالبات وكذلك من جانب أولياء أمورهم، حيث ينتظرون بفارغ الصبر إعلان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة رسمياً، ومن الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الاعدادية بالمحافظة قد أدوا الامتحانات الخاصة بهم بداية من السبت الموافق 21 مايو 2022 واستمرت الامتحانات لمدة 6 أيام حيث انتهت في يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، ونتابع معكم هنا في هذا المقال لحظة بلحظة كافة الأخبار المتعلقة بنتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة وحتى اعتمادها بشكل رسمي والإعلان عنها من جانب السيد المحافظ.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

لم يتبقى سوا ساعات قليلة جداً تفصلنا عن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022 من جانب مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حيث شهدت الفترة الأخيرة إعلان العديد من المحافظات المختلفة في مصر عن نتائج 3 اعدادي ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن بقية المحافظات في الفترة القادمة، وهناك العديد من المصادر التي تشير إلى أن عدد من الإدارات التعليمية في القاهرة قد انتهت من أعمال تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بالطلاب ورصدت الدرجات واعتمدتها وفي انتظار انتهاء بقية الإدارات من الانتهاء من أجل اعتمادها من جانب السيد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وذلك قبل الإعلان عنها بشكل رسمي.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس

ستقوم مديرية التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني لجميع الطلاب فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورفع الدرجات على موقعها الإلكتروني، وذلك حيث سيتمكن طلاب القاهرة من استعلام النتائج من المنزل عبر الخطوات التالية:-

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة .

. ستجد أمامك نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2022/2021.

قم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص له.

ثم قم بالضغط على عرض النتيجة لتظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

أو

الدخول إلى رابط نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي التابعة لوزارة التعليم.

التابعة لوزارة التعليم. قم باختيار المحافظة.

اكتب رقم جلوس الطالب.

اضغط على عرض النتيجة.

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بنسبة نجاح وصلت إلى 83% وحصل نحو 155 طالب/ه على الدرجة الكاملة، ويمكنكم الحصول على النتيجة عن طريق الخطوات التي قدمناها لكم فور إعلان مديرية التربية والتعليم عن انتهاء رفع النتائج على الموقع، وأكدت المصادر من المديرية أن النتيجة ستظهر يوم غد الجمعة.

دقائق قليلة وستنتهي مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من رفع كافة نتائج الطلاب للشهادة الاعدادية الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-22 وسيتمكن كافة الطلاب من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم عبر الخطوات التي قدمناها لكم في هذا المقال بسهولة.