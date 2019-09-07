نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا للعام 2019 (برقم الجلوس ورقم القيد فقط)







ننشر لكم من خلال موقعكم المتميز #نجوم_مصرية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في ليبيا، حيث ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية للمنطقة الشرقية، يمكنك الحصول عليها من خلال الرابط أسفل النص مع تمنايتنا لكم بدوام النجاح والتوفيق.







نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2019

أكد موقع وزاره التربية والتعليم الليبية الانتهاء من التصحيح ورصد درجات الطلاب، و سوف تظهر النتيجة قريباً. حيث بررت السلطات تأخر النتيجة الاعداديه لبعض الأسباب، لكنهم اكدوا على ظهورها قريباً جداً.







موقف الطلبة والطالبات من تأخر ظهور النتيجة الاعدادية

يترقب طلبة وطالبات المرحلة الاعدادية ظهور النتيجة الاعدادية منذ عده أيام. ولكن حدث تأخر في ظهور النتيجة لعده أسباب وبررتها السلطات المختصة بذلك. و لكن الطلبة والطالبات استشاطوا غضباً بسبب هذا التأخر الكبير في ظهور النتيجة.







رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2019

تستطيع معرفه ظهور الشهاده الاعداديه في ليبيا من خلال دخولك على رابط منظومة الإمتحانات الليبية، ومنها يمكنك معرفه النتيجه عن طريق إدخال رقم الجلوس ثم رقم القيد. و سيتم ظهورها بعد إعتمادها من وزارة التربية والتعليم الليبية و حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. سيتم ظهورها من خلال الموقع الرسمي المُعترف به رسمياً وهو موقع وزارة التربية و التعليم من هنا.







وزارة التربية والتعليم الليبية

أكدت وزاره التربية والتعليم الليبية ان نسبه النجاح هذا العام بالنسبه للصف الثالث الاعدادي أعلى بكثير من نسبه النجاح العام الماضي في معظم المدن الليبية. ظهرت أوائل نتيجه الاعداديه2019 بالمنطقة الشرقية و الغربية في ليبيا حيث حَصُلت الطالبة وئام عبدالسلام نصر علي من مدينه بنغازي علي المركز الأول بمجموع 98،84٪ (الدور الاول العام الدراسي 2018_2019 داخل ليبيا).

المواد التي يدرسها الصف الثالث الاعدادي في ليبيا

التربية الإسلامية : 80 درجة

النحو و القراءه و النصوص : 160 درجة

الحاسوب : 80 درجة

الرياضيات : 200 درجة

الغة الإنجليزية : 160 درجة

التاريخ : 80 درجة

الجغرافيا : 80 درجة

التربية الوطنية : 80 درجة

حيث يُشنرط لنجاح الطالب الحصول علي 40٪ من درجة إمتحان نهاية العام و 50٪ من الدرجة الكلية للماده. و تستطيع استخراج النسبه المئوية للدرجه بقسمة مجموع الدرجات الصحيحة على المجموع الكلي ثم ضربهم في 100٪ وستظهر النسبة المئوية لمجموع الطالب.