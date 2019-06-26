موقع الأزهر الشريف الرسمي || نتيجة الشهادة الثانوية 2019 الخط الساخن للنتائج بوابة الأزهر الإلكترونية

من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الثانوية الأزهرية العام الدراسي المنتهي 2018-2019، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من نهاية العملية الامتحانية، وذلك كما صرح مصدر مسئول، حيث صرح المصدر أنع سيم إعلان النتائج ونشرها من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، موقع الأزهر التعليمي، ولهذا يرتفع بحث الطلاب وأولياء الأمور عليه عن نتيجة جميع المراحل الدراسية الأزهرية.

وقد تم الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر، موقع الأزهر التعليمي، عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك خلال 15 يوم من تاريخ نهاية الامتحانات كالأعوام السابقة،، حيث يتم نشر النتائج على رابط موقع الأزهر الشريف لنتائج الطلاب.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2019

لدخول موقع الأزهر التعليمي اضغط هنا صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية “الشيخ على خليل”: أن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية سيتم الإعلان عنها على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية التعليمية عقب نهاية الامتحانات بفترة لا تتجاوز الأسبوعين، وأضاف خليل في تصريحاته إلى انتهاء جميع أعمال تصحيح أوراق إجابة المواد التي تم الانتهاء من تأدية امتحاناتها، وأشار إلى أنه يتم حاليا رصد الدرجات بلجان النظام والمراقبة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وأكد خليل أنه قد أصدر تعليماته للقائمين على عملية التصحيح والمراجعة وتقدير الدرجات بضرورة تحرى الدقة الكاملة، والتزام المهنية في تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، ووضع مصلحة الطلاب نصب أعينهم.

نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2019

طريقة الاستعلام عن نتيجة لثانوية الأزهرية 2019

قم بالدخول على موقع الأزهر الشريف الإلكتروني للنتائج قم بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب اضغط كلمة بحث وستظهر لك النتيجة. يمكن الحصول علي النتيجة بالاتصال بالخط الساخن 19493

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