نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة .. متابعة ورابط الاستعلام المباشر

مع اقتراب العد التنازلي لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بمحافظة القاهرة، يتزايد القلق والترقب من الطلبة والاهالي الذين ينتظرون بشوق فرحة النجاح بعد عاد دراسي هام في حياة زويهم، يأتي هذا الترقب مع قرب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة للدراجات بكافة اللجان وذلك تحت اشراف مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

خطوات الحصول على نتيجة الترم الثاني 2025

يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة فور اعتمادها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط النتيجة من هنا.

كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص.

الضغط على عرض النتيجة.

وسنقوم بشكل مباشر بمتابعة أي تعديل في رابط الاستعلام عن النتيجة، وذلك فور اعتماد السيد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، للنتيجة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

وتأتي نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام بعد أيام من انتهاء امتحانات الطلبة، والتي تزامنت مع بداية عيد الأضحى المبارك، وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إعلان النتيجة بكافة المحافظات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، والتي من المنتظر أن تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 15 يونيو 2025.

وتأخد الشهادة الإعدادية أهميتها في أنها البوابة التي ينتقل منها الطالب من مرحلة التعليم الأساسي إلى مرحلة التعليم الثانوي بأنواعة وتخصصاته المختلفة، سواء كان هذا التعليم فني مثل الدبلوامات الفنية المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، فندقي) أو ثانوية عامة والتي تعتبر أكثر من يرغبه الطلاب.

فور الإعلان عن النتيجة تبدأ عمليات البحث عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القاهرة، ويمكنك الاطلاع على تنسيق السنوات السابقة باعتباره مرجع لما يمكن أن يتم تطبيقه هذا العام، من خلال الرابط التالي هنا.