نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول 2024 .. رابط مباشر

اعتمد اليوم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.4%، وذلك بديوان عام الوزارة بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، لتكون أول محافظات الجمهورية التي تعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي والتي كانت تطبق نظام البابل شيت الجديد.

عدد الطلاب بلغ ١٣٨٣٩ طالب وطالبة

وكشف محافظ بورسعيد في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتيجة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان هذا الفصل الدراسي بلغ ١٣٨٣٩ طالب وطالبة، حضر منهم ١٣٨١٣، وكان عدد الغياب 21، وبلغ عدد طلاب الدمج 319، والمنازل 2000 طالب وطالبة.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي هنأ اللواء عادل الغضبان الطلاب الناجحين، وتمنى لهم مزيد من النجاح والتفوق، ووجه الشكر لجميع العاملين في المنظومة التعليمية بالمحافظة، والذين بذلوا جهود كبيرة حتى يتم الانتهاء من الامتحانات بالشكل الحالي، وإعلان النتيجة بهذه السرعة.

رابط الاستعلام عن النتيجة

ويمكنك عزيزي القارئ الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالي، هنا، مع أطيب أمنيات موقع نجوم مصرية لجميع الطلاب بمزيد من النجاح والتفوق.

وفي هذا الصدد نود الإشارة إلى أن المرحلة الإعدادية هي البوابة التي يدخل من خلالها الطالب لنوع الدراسة الذي يود أن يستكمل مشواره التعليمي من خلاله، فهناك من يفضل الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، وهناك من يفضل الدبلومات الفنية، سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الفندقي، وهناك من يفضل التمريض، أو أي من المدارس التخصصية الجديدة.

طريقة الحصول على النتيجة

ويمكنك الإطلاع على النتيجة من خلال الخطوات التالية: