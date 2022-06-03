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“ظَهرت برقم الجلوس” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس فقط عبر بوابة النتائج الاساسي

أحمد نادر عبد الخالق

حالة من الترقب والانتظار يعيشها طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي وأولياء أمورهم حيث ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022، وقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بالتأكيد على أن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني لجميع الطلبة والطالبات سيكون في خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك حيث انتهت جميع كنترولات التصحيح في المحافظة من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها وجاري الآن عرضها على السيد المحافظ من أجل اعتمادها ومن ثم رفعها عبر موقع المديرية حتى يتمكن كافة الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة كبيرة، وإليكم في خلال السطور القادمة من هذا المقال الموعد الخاص بظهور النتيجة والخطوات التي ستتمكون منه الاستعلام عنها بشكل بسيط جداً.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

ساعات قليلة جداً تفصلنا وإياكم متابعينا الكرام على ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022، حيث أكدت التقارير والمصادر من داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن نسبة النجاح ستكون مرتفعة عن العام الماضي وأنهم بالفعل قد انتهوا من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات ومراجعتها من أجل اعتمادها من جانب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أطلقت رابط رسمي إلكتروني حتى يتمكن الطلاب من استعلام النتائج الخاصة بهم دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية: بالأسماء تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية 2022 القليوبية

“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

ويمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي واولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022 الخاصة بهم بعد رفع النتائج على الإنترنت عبر الخطوات البسيطة التالية:

"ظَهرت برقم الجلوس" نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس فقط عبر بوابة النتائج الاساسي 1 3/6/2022 - 12:33 م

استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني

كما وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية رابط إلكتروني به نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني لجميع المحافظات حيث يمكن من خلاله استعلام النتائج كالآتي:-

"ظَهرت برقم الجلوس" نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس فقط عبر بوابة النتائج الاساسي 2 3/6/2022 - 12:33 م

  • التوجه إلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022.
  • اختيار المحافظة التابع لها الطالب (المحافظات الموجودة هي من ظهرت بها النتائج رسمياً).
  • كتابة رقم جلوس الطالب.
  • الضغط على عرض النتيجة.

اعتمد السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2022 الترم الثاني منذ لحظات قليلة وجاءت نسبة النجاح 83%، وتم الإعلان عن أوائل الشهادة الاعدادية في المحافظة وجاري رفع النتائج ومن المؤكد أنه سيتم الانتهاء من رفعها وستعلن في الساعات القليلة القادمة من يوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022.

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على أنها تقوم الآن برفع نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت حتى يتمكنوا من الاستعلام عن النتائج بشكل فوري، كما أنه يمكن للطلاب استعلام النتائج عن طريق الاتصال على رقم 0900010 من الخط الأرضي أو رقم 5757 من أي موبايل لمعرفة النتيجة.

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أحمد نادر عبد الخالق

أحمد نادر عبد الخالق, 23 عام, طالب في كلية تجارة جامعة بنها, أعمل في العديد من المواقع الإلكترونية’ أحب الكتابة عن كل ما هو جديد في كافة المجالات


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تعليق 1
  1. ديناعمرعبدالله.سليمان يقول

    النتيحه

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