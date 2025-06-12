نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2025 .. متابعة ورابط الاستعلام

حالة من الترقب يعيشها طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة هو وزويهم، وذلك مع اقتراب موعد ظهور نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2024/2025، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك وفق ما كشفته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، والتي تقوم بأعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات على قدم وساق منذ انتهاء امتحان الفصل الدراسي الثاني.

رابط الحصول على النتيجة

وتشهد محركات البحث ضغطًا متواصلاً على طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، ورابط الاستعلام المباشر على النتيجة فور ظهورها، ويسعد موقع نجوم مصرية أن يقدك لقراءه الرابط المباشر للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، من خلال الضغط على الرابط هنا، كما سيتم تحديث الرابط فور اعتمادها من السيد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وإعلانها رسميًا.

وتسعى وزارة التربية والتعليم المصرية على إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية قبل بدء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 15 يونيو 2025 بكافة محافظات الجمهورية، لذلك من المتوقع أن أن يتم الإعلان النهائي عن النتيجة اليوم الخميس 12 يونيو في أغلب المحافظات.

وتعتبر الشهادة الإعدادية هي الحلقة الأخيرة في مرحلة التعليم الأساسي، والتي تؤهل الطالب للالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي والذي يتنوع بين الكثير من التخصصات، والتي تتمثل في الثانوية العامة، والدبلومات الفنية سواء كانت صناعية، أو تجارية، أو زراعية، أو فندقية، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من المدارس التي تم افتتاحها في السنوات الأخيرة لتلبية متطلبات سوق العمل.

الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

وفور إعلان النتيجة سوف يبدأ الطلبة وزويهم في البحث عن تنسيق الدخول للثانوية العامة، ويسعد موقع نجوم مصرية أن يقدم لقراءه بيان بتنسيق القبول بمحافظة الجيزة خلال الأعوام الأخيرة من خلال الرابط التالي، هنا، والذي نعرض فيه درجات الحد الأدنى للقبول خلال 6 أعوام سابقة.